El Circuito Internacional de Losail está acogiendo los tests de pretemporada de MotoGP, siendo la del 6 de marzo la primera jornada en la que el total de los pilotos pudieron ensayar y probar sobre las que serán sus motos de 2021.

Una primera jornada muy condicionada por el fuerte viento en la pista.

Aleix Espargaró fue la sorpresa positiva del día, dejando a la nueva Aprilia liderando el primer día y con muy buenas sensaciones en una jornada que puedes ver resumida en el vídeo cortesía de MotoGP.com que te ofrecemos aquí:

Before we dive into the final day of the first #QatarTest, let’s recap yesterday! ⏪

New colours and new parts, it was a busy day out on track! 💨 pic.twitter.com/gFnHUInZ4Y

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 7, 2021