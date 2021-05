Aleix Espargaró: “¿Somos idiotas todos los pilotos? No”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Aleix Espargaró ha terminado la sesión clasificatoria del Gran Premio de Francia de MotoGP en décimo tercera posición, siendo el piloto más rápido que no ha conseguido pasar a la Q2. [Puedes consultar los resultados de la clasificación AQUÍ]

El piloto de Granollers, acostumbrado a ser la primera Aprilia clasificada, se ha visto superado en esta ocasión por su compañero de equipo Lorenzo Savadori. Sin embargo, Aleix ha reconocido que no ha sabido leer correctamente las condiciones de la pista. “Son unas condiciones muy complicadas porque cuando hemos comenzado la sesión, la pista estaba mojada y cinco minutos después estaba seca. No secándose, sino totalmente seca. Así que he cometido el error de no entrar al garaje y poner el neumático medio. Especialmente en el delantero”, declaraba ante los periodistas.

El 41 se ha mostrado muy crítico con las condiciones en las que se desarrolla el Gran Premio de Francia en lo referente a la temperatura, por lo que cree necesario cambiar las fechas de la carrera a pesar de las dificultades que hay por la disputa de las 24 horas en el trazado francés. “Yo no sé si para alguien es divertido ver como los pilotos no caemos, pero para nosotros no lo es. Todo el mundo se está cayendo, todos los pilotos. ¿Somos todos idiotas? No lo somos. Estoy muy enfadado. Hoy he ido rápido en mojado. No es que no quiera pilotar en mojado, es parte de mi trabajo, no es problema pilotar en mojado. Pero no con 12 grados. ¿Por qué no cambiamos la carrera a una situación normal? Si no, que presionen a los fabricantes de neumáticos para que hagan neumáticos especiales para Le Mans. Yo creo que es imposible, pero ya habéis visto cuantas caídas ha habido durante el fin de semana”, protestaba en la rueda de prensa.

El piloto de Aprilia ha destacado la falta de funcionamiento de los neumáticos a tan baja temperatura, por lo que las caídas no siempre se producen por buscar el límite, sino que también se producen a baja velocidad: “En la primera caída de ayer estaba yendo rápido, pero en la segunda iba muy lento. Muy, muy lento. Entonces, si siempre estamos hablando de seguridad, seguridad, seguridad, no podemos venir a Le Mans en esta época. Los neumáticos no funcionan. Hemos visto 65 o 70 caídas, ayer ya operaron a un piloto. No podemos venir a Le Mans con 12 grados en el asfalto. Porque los neumáticos que traen Michelin y Dunlop no funcionan”.

En cuanto a la categoría reina, el mayor de los Espargaró ha destacado que la opción utilizada en Le Mans es la más blanda que tiene Michelin pero aún así es insuficiente. “De la selección de neumáticos para MotoGP, entre ‘P’ y ’K’, la ‘K’ es muy blanda. Diría que es el blando estándar que usamos en todos sitios y nadie ha sido capaz de usarla este fin de semana. Ni Honda, ni yo, nadie. Todo el mundo va con la ‘P’, que normalmente ni se monta en las llantas, la usamos como rueda de transporte porque es súper blanda e incluso así nos estamos cayendo. Michelin no tiene ninguna otra opción más blanda” argumentaba notablemente molesto.

