Declaraciones completas de Marc Márquez en la presentación de HRC: “el riesgo siempre está ahí”

Cataploff. Todas las dudas que presentaba el hermetismo de los comunicados sobre el estado de Marc Márquez y la anunciada ausencia en la presentación de la “nueva HRC global” hacía presagiar que la recuperación del piloto no iba todo lo bien que se deseaba. Pero nada más lejos de lo contrario, si hacemos caso a lo que Marc ha contado justo en la presentación de la “nueva HRC global” los acontecimientos positivos se han ido desencadenando en los últimos días hasta el anunciado entreno de motocross justo el día antes de esta comparecencia.

Y poco más puede añadir un redactor como el arriba firmante, en un caso como este es mejor oír y callar, así que os dejamos con las declaraciones completas de Márquez en la presentación de esta HRC global en las que cuenta desde sus sensaciones, planes de futuro y hasta cómo fue el accidente, dando explicación al hermetismo de su recuperación, y es que la diplopía o visión doble no ofrece plazos de recuperación previsibles sin cirugía de por medio. Literalmente, han estado a verlas venir.

“En primer lugar, estoy muy feliz porque han pasado tres meses que fueron bastante complicados”

“Un problema de visión nunca es fácil, pero los últimos meses han sido cada vez mejores. Como tuve el accidente, con la moto de enduro, fue difícil. Pero desde el principio acabo de seguir el consejo de mi médico, el que ya fijó mi visión en 2011”.

“Acabo de seguir su consejo, y fue un proceso muy lento, pero ya lo sabíamos cuando tuve la lesión”.

“Afectó a un nervio que está conectado de inmediato al músculo, exactamente el mismo nervio que en 2011”.

“Desde ese momento ha sido difícil porque nunca se sabe, pero especialmente en las últimas semanas he sentido algunas mejoras, y esta semana tuve un chequeo médico donde básicamente mis sentimientos fueron probados con los resultados, y estaba muy feliz”.

” (El Dr Sánchez Dalmau) Me permitió empezar a andar en moto, y elegí una enduro porque es lo que estaba haciendo cuando me lesioné y porque es muy exigente. Tienes que ser muy preciso, tienes que gestionar los saltos, las subidas y las bajadas. Necesitas tu visión por completo. El resultado ha sido muy positivo y ahora sólo estoy buscando el siguiente paso. El equipo Repsol Honda está tratando de organizar una prueba con el CBR1000 o tal vez con el RC213V-S con la que ya entrené el año pasado para testar el estado del brazo (N del R, RC213V-S propiedad de Tito Rabat). Vamos a ver si podemos organizar eso pronto y probar un circuito de GP”.

“Desde el primer momento en que me lesioné, hemos tomado el camino conservador para ver con el tiempo se arreglaba todo. Si no habríamos necesitado cirugía, pero parece que ha funcionado ha ido bien”.

“Empecé a sentirme mejor hace una semana, y comencé con la bici de carretera. Luego probé un poco con la de montaña, y la sensación fue buena, cada vez mejor. Luego, en una revisión médica, se confirmó esa sensación y me dieron permiso para montar en moto”.

“Si voy en moto es porque parece que la cirugía no es necesaria. Por supuesto que si estoy entrenando con la moto es porque tengo una visión perfecta”.

“Por el momento quiero seguir el consejo del médico, y luego quiere verme solo en un circuito de GP, con muchas vueltas, para ver si cuando me canso tengo algunos problemas o no. Quiero evaluar todas estas cosas para permitirme estar en la prueba de Malasia”.

“Desde que me lesioné, mi objetivo era estar en la primera carrera si no en el primer test, y ahora parece que estamos en camino. Pero en primero hay que probar en un circuito grande, con altas velocidades”.

“La visión es algo muy serio, así que sé que seguiré el consejo de mi médico y de mi gente, pero por el momento me siento muy bien, y esto es lo más importante”.

“Para confirmar si estaré en Malasia, quiero probar más días, probar en un circuito de GP, porque quiero estar 100% seguro de que cuando comience la pretemporada estaré arreglado y listo para hacer una temporada normal”.

“Desde el lado mental, tal vez ha sido el momento más difícil de mi carrera: primero con el hombro derecho, luego con el hombro izquierdo, luego con el brazo, y justo cuando parecía que las cosas iban mejor, llegó otra lesión”.

“Cuando volví a ganar en Austin y Misano, me sentí bien, pero nunca se sabe con la vida. Siempre tienes que ser positivo. Es cierto que no ha sido fácil y no deseo que nadie pase lo que he pasado yo”.

“Por supuesto, la recuperación de una lesión como ésta no es algo con lo que te la puedas jugar. O tienes una visión clara o no, o está encendido o está apagado. A partir de esto, soy el primero que quiere montar al día siguiente después de una lesión, pero la experiencia de hace 10 años fue exactamente la misma, y no se puede decir qué pasará”.

“El médico no me dijo ‘tendrás un mes… o tres… o seis meses’. Es algo que ni siquiera los médicos saben. Fue complicado, pero paso a paso estaba mejorando”.

“Cuando tienes estas lesiones, todo va sobre la mesa. La cirugía estaba encima de la mesa, el tiempo [recuperación] estaba encima de la mesa, y la posibilidad de no volver a ir en moto estaba encima de la mesa. Fue un momento duro, sin conocer mi futuro”.

“Como has visto en las redes sociales, he intentado olvidar el mundo. He intentado olvidarlo todo y tener una vida normal con mi gente. Traté de olvidar lo que estaba haciendo y lo que haré, especialmente en las primeras semanas, pero obviamente eso es difícil”.

“En los primeros meses no podía tener una vida normal, si estaba en el sofá y me ponía de pie, durante una hora no me sentía genial. Pero cuando vuelves a andar en bicicleta, la sensación es aún mejor, aún más agradable”.

“Las moto off road son peligrosas, pero también es peligroso entrenar con un CBR1000 en algunos circuitos que no son un circuito de MotoGP, y por supuesto necesitas entrenar”.

“El accidente fue como un día normal; me levanté, cogí la moto de enduro y a entrenar en un circuito muy pequeño cerca de casa con Josep García, el campeón del mundo de enduro. Dije que haría dos vueltas más antes de irme, y en ese momento me estrellé en una curva a derechas, salí por orejas. Me golpeé la cabeza con el suelo, me puse de pie y continué. Cuando llegué a casa me duché, pero cuando pasaron unas tres horas, comencé a sentir algo extraño en mi visión, en mi cabeza. Inmediatamente llamé a mi médico y me dijo que no entrara en pánico, que tal vez durante la primera semana sea normal.

Pero después de la primera semana, el problema seguía ahí. No dijimos nada de inmediato porque el médico nos dijo que nos calmaramos, que podría arreglarse en la primera semana, pero que si no lo hacía, entonces llevaría mucho tiempo”.

“El riesgo siempre está ahí. Pero si te sientas en el sofá y no corres ningún riesgo, llegas a cada carrera y no serás el mejor del mundo”.

