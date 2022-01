Presentación HRC Global: Alex Márquez no quiere altibajos en 2022

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

(Decíamos ayer que…) debe ser muy complicado mantener el tipo en lo mediático si eres compañero de marca y hermano de Marc Márquez, aún más complicado si es con Marc recién recuperado de una lesión y a un nivel de complicación nivel “Barça sin Messi” si nadie esperaba la presencia de Marc, que es justamente lo que ha ocurrido en la presentación de Honda Racing Global, el nuevo formato de HRC que globaliza bajo estas siglas todo el departamento de competición Honda, incluido lo relativo a las cuatro ruedas.

Pero lo cierto es que ante ese agujero negro mediático que es y será Marc Márquez en el año uno después de Rossi, el resto de pilotos existen. Alex Marquéz (LCR Honda) atendió a los medios y os ofrecemos sus declaraciones completas, en las que podrás comprobar la unicidad de criterios con Pol Espargaró sobre la Honda 2022.

Balance 2021: “La temporada 2021, especialmente al principio, no fue fácil para los pilotos Honda, pero creo que trabajamos bastante fuerte y conseguimos una gran mejora durante el año. Tratamos de estar listos para 2022, viendo la dirección a seguir. Finalizamos la temporada mejorando. Podía haber sido mejor, pero tenemos confianza y buenas sensaciones, que es lo más importante. Cuando sufres como en 2021, aprendes, creces y los problemas te hacen más completo como piloto. Probé la moto nueva en el test de noviembre en Jerez y tuve una gran sensación. Se mejoraron cosas con las que sufríamos el año pasado, como el agarre trasero, pero necesitamos seguir trabajando y probar esta moto 2022 en otros circuitos para sacar más conclusiones. El potencial está ahí y es grande. Con ganas de empezar la temporada 2022 con el nivel al que acabamos 2021. Hay que intentar llegar a Qatar en el buen camino y empezar lo mejor posible, mejor que el año pasado, con todo en el bolsillo, y así la temporada puede ser más fácil”.

La nueva Honda: “Necesitamos probar la moto en más circuitos. El potencial es bueno y los comentarios de Marc y Pol cuando la probaron en Misano fueron similares. No tuvimos mucho tiempo para trabajar en los set up, pero seguro que Honda nos hará mejorar porque conoce los comentarios de sus pilotos, que son similares, y eso es positivo. Necesitamos trabajar más en la moto, pero parece que el potencial está ahí. Hay que trabajar con ella en circuitos con trazadas diferentes. Misano y Jerez pueden ser algo parecidos, pero Sepang es diferente y habrá que ver su potencial allí”.

Pilotaje: “Necesito mejorar yo también, no sólo la moto. Tengo que ser un piloto más completo y tratar de estar siempre ahí, sin tener altibajos como en 2021. Eso es lo primero que tengo que mejorar. Está claro que si tengo una buena moto eso será más fácil, pero lo primero en lo que tengo que trabajar es en mejorar yo. Este invierno he trabajado en eso y me siento muy bien físicamente. Me siento bien con las motos con las que he entrenado. Ahora a trabajar en los test, que son la llave de la temporada. Habrá que trabajar en Malasia y Mandalika para llegar preparados a Qatar. Tenemos una moto nueva y es muy importante obtener la mayor información posible sobre ella en los cinco días de test que tenemos para toda la temporada”.

