Remy Gardner: motocross, caída y operación de muñeca.

El actual Campeón del Mundo de Moto2 Remy Gardner ha sido operado por el Dr Mir de una pequeña fisura en la muñeca según ha anunciado su equipo, el Tech3 KTM Factory Racing.

“Tras un incidente durante una sesión de entrenamiento de motocross el sábado, Remy sufrió una pequeña fisura en la muñeca derecha. El doctor Mir lo operó hoy y le colocó dos tornillos. La operación ha sido un éxito y nuestro piloto iniciará su proceso de recuperación el viernes. Mejórate pronto campeón”

Con este breve comunicado lanzado por RRSS se ha conocido el incidente que llega en mal momento para el futuro rookie de MotoGP que deberá ponerse en forma a contrarreloj para llegar en plenas condiciones al “Test Shakedown” que se celebrará en Malasia del 31 de enero al 2 de febrero, tres jornadas de gracia que se concede a los novatos de la categoría compartiendo pista con los pilotos probadores de cada marca.

