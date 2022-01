Toprak la lía parda anunciando su llegada a MotoGP

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

En recientes fechas el Team Manager del WithU RNF Yamaha, Razlan Razali, ha calificado que su propio proyecto llega a 2022 tras una “cura de humildad. en 2021”. Sin ánimo de escarnio, lo cierto es que el proyecto ha pasado de pretender luchar por el Campeonato con Franco Morbidelli (Subcampeón de MotoGP y mejor Yamaha en 2020 en las filas del Petronas) a una búsqueda de pilotos para 2022 en la que han terminado con Andrea Dovizioso y el apoyo económico de WithU por un lado, y Darryn Binder que llega directo desde Moto3 con el supuesto apoyo de la empresas mineras de la familia Binder para completar un presupuesto de entre 11 y 13 millones de euros que el propio Razali ha admitido.

Resumiendo, este equipo ha pasado de ser un posible acomodo al VR46 tras la retirada de Valentino Rossi como piloto (recordemos que en la marcha del Tech3 hacia KTM su patrón, Poncharal, esgrimió esta posibilidad como argumento para buscar apoyo en otra fábrica), a la identidad propia que le dieron los resultados de sus pilotos Quartararo y Morbidelli (hoy Yamaha Factory) a buscar pilotos cuyo atractivo comercial (como es el caso de Dovizioso para WithU) aporten un valor añadido al equipo de Razali.

Y en estas tenemos al reciente Campeón del Mundo del WorldSBK, Toprak Razgatlioglu, siempre envuelto en la rumorología de una posible llegada a MotoGP desde dentro de Yamaha (algo que no tendría asegurado desde Kawasaki, marca que abandonó hace un par de temporadas) lanzando por sus RRSS que su sueño es estar en MotoGP y que es algo que, literalmente, “¿por qué no 2023?”.

I always had a motogp dream 2023 Why not 😉 pic.twitter.com/tJvXBflDjr — Toprak Razgatlıoğlu (@toprak_tr54) January 22, 2022

No se sabe si es una gamberrada del turco alimentando una “silly season”, lo que sí es cierto es que sería una maniobra que en el universo MotoGP gustaría y mucho, ya no que no sólo le han dado bola a la publicación del turco: MotoGP no sólo se hace eco de ella sino que aprovecha para:

comparar el pilotaje de Toprak con el de Marc Márquez

dejar caer que el RNF debería ponerse a servicio de Toprak

o quién sabe si Quartararo estará en Yamaha en 2023.

¿Está MotoGP agitando oficialmente el avispero de los fichajes o creando expectativa de algo planeado?. Y es que no hay que olvidar que motogp.com es información oficial lanzando rumorología sobre las futuras estructuras de Yamaha el mismo día que una de ellas se presenta… y sembrando la cizaña entre la prensa que no habla de WorldSBK salvo cuando tiene algo que ver con MotoGP.

¿Fallo garrafal o movimiento medido?. ¿Cuántas veces saldrá el nombre de Razgatlioglu en la presentación de Dovizioso y Binder? ¿Cuántas veces saldrá MotoGP en las comparecencias ante prensa de los pilotos WorldSBK? ¿Está Toprak centrado en 2022? ¿A quién se le ha ido de las manos esto, a Toprak o a MotoGP?.

Lo cierto es que esta acción tan mediática va más allá del entusiasmo de un piloto y Community Managers. WorldSBK, a través de sus RRSS, también se ha hecho eco dando aún más notoriedad a un tweet nada inocente, y entra en juego la globalidad que Dorna tiene sobre ambos Campeonatos y otros más que David Asencio nos describía el otro día. Esperemos que esta globalidad (que no hace más que facilitar el traspaso de pilotos entre campeonatos) no termine solapando el interés que cada Campeonato pueda suscitar “per se” sin poner el foco a los traspasos a más de un año vista. Y es que si un rumor, si una posibilidad futura se publicita desde el mismo Campeonato con todo la repercusión que implica para patrocinadores, marcas y equipos implicados en la presente temporada, si se mima más el futuro que el presente… ¿qué valor se le da al presente?.

Que no se confunda esto con una crítica compulsiva a Dorna, de la que hay que de vez en cuando es bueno recordar que es quien mantiene todos estos campeonatos en pie.

