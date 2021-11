Aleix Espargaró, caída en Algarve: “Algo no funciona bien en las últimas carreras”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Aleix Espargaró (Aprilia Gresini Racing) no ha podido terminar el Gran Premio del Algarve celebrado en el Autodrómo Internacional del Algarve. Aleix salía desde la decimo cuarta posición, que según sus palabras no se correspondía a su potencial, y en carrera se ha caído en plena remontada según ha explicado él mismo.

“Pude comenzar bastante bien, recuperando algunas posiciones, pero en una acción con Lecuona y Pol, que regresaban a pista tras haberse colado, me han obligado a variar mi trayectoria perdiendo plazas. Ya desde la parte trasera del grupo, comencé a reconstruir mi carrera pero después de pasar a Morbidelli he sido demasiado agresivo frenando y me caí. Mi culpa, pero algo en las últimas carreras no está funcionando correctamente, tenemos que ser capaces de resolverlo. Tal vez el RS-GP sufra con bajas temperaturas, pero esto se aplica a todos, así que es importante saber adaptarse a diferentes condiciones ”.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: