Aleix Espargaró: “Estamos acelerando mejor que nunca”

Aleix Espargaró ha conseguido el tiempo más rápido de la jornada en los test de Catar y lo ha conseguido al manillar de una Aprilia que monta el nuevo propulsor de la marca de Noale. El piloto de Granollers se ha mostrado muy satisfecho de la evolución de la moto italiana aunque reconoce que todavía les queda mucho trabajo por delante: “Lógicamente estoy muy contento de haber terminado en la primera posición. Esta primera posición con el tiempo que hemos hecho es para estar contentos y orgullosos porque no es tan fácil”.

A pesar de la satisfacción del español con su nueva montura, no ha querido lanzar las campanas al vuelo por estas primeras impresiones. “Todavía tenemos que entender la moto para ver sus puntos fuertes y sus puntos débiles, pero sinceramente la moto me gusta mucho […] Ahora tenemos que estudiar como podemos mejorar y encontrar un buen equilibrio” reconocía ante los periodistas.

De todos los aspectos mejorados de la moto, Aleix le ha otorgado gran protagonismo a la nueva aerodinámica que han estrenado. Él mismo ha reconocido que las prestaciones de la moto, muy rápida en tiempo por vuelta pero con una velocidad punta muy baja, están muy influenciadas por la forma aerodinámica. “A veces no solo es el motor. No es como hace 4 o 5 años. Ahora con la aerodinámica todo se ha vuelto más complicado. Tengo que decir que estamos acelerando mejor que nunca, pero claramente tenemos que mejorar la velocidad punta. Es muy baja. Es más lenta que nuestra velocidad punta de la pasada temporada […] La aerodinámica te permite girar mejor o peor, acelerar más o acelerar menos y tener más velocidad punta o menos, así que ahora tenemos que encontrar ese equilibrio” puntualizaba ente la pregunta de los periodistas.

En este aspecto, el de Granollers ha reconocido que no solo han probado una solución aerodinámica, sino dos: “Hoy he probado dos paquetes aerodinámicos distintos y todavía tenemos que entenderlos, pero claramente me gustaría tener más velocidad punta. Además este es un circuito muy crítico en cuanto a velocidad punta así que seguro que sufriré en este aspecto durante estos días”.

Así un Aleix Espargaró sonriente se mostraba prudente en cuanto a las expectativas que se puedan formar con el buen resultado de hoy, pero no ocultaba su satisfacción por el trabajo realizado: “La prueba de que hemos trabajado bien es que tenemos una de las motos más lentas, pero hemos acabado el día en primera posición con un tiempo por vuelta muy rápido” sentenciaba.

