Álex Rins: “Voy a hacer mi gran premio”

Álex Rins se juega este fin de semana en Portimao, sede del Gran Premio de Portugal de MotoGP, la posibilidad de ser subcampeón del mundo y cerrar una temporada histórica para Suzuki que, además del título de Joan Mir, opta al título de equipos y constructores.

El catalán se ha visto condicionado por una caída en los primeros instantes del FP2. A pesar del contratiempo, Rins comentaba la jornada en términos positivos. “Ha ido bastante bien, he rodado rápido desde el principio, me he adaptado bien a la pista. Necesita una buena puesta a punto, porque es una pista bastante exigente. A nivel de pilotaje exige estar al 100%, concentrado, tiene curvas rápidas, subidas, bajadas, y hay que ajustar la electrónica para evitar los wheelies.”

Respecto a la lucha por el subcampeonato Rins comentó que “los rivales han empezado fuerte, pero voy a hacer mi gran premio. Vamos a seguir haciéndolo bien como en las últimas carreras.”

De cara a los entrenamientos oficiales de mañana sábado, el objetivo del piloto de Suzuki es poder clasificar entre los diez primeros.

