Alex Rins y Joan Mir con problemas en las frenadas

La clasificación del Gran Premio de Aragón ha sido compleja para el dúo de Suzuki, ya que Alex Rins ha clasificado en la 20ª posición de la parrilla y su compañero, Joan Mir, ha logrado la 7ª posición para la salida.

Tras haber penado media temporada para conseguir que su fábrica les desarrollase e instalase un dispositivo de altura variable trasero, que les igualase con el resto de pilotos de la parrilla, parece que ahora mismo se están encontrando con otros límites.

Ambos pilotos se quejan de la imposibilidad de poder frenar la moto como quisieran.

“Estamos teniendo problemas en la curva 1 y la 12, y ahí no conseguimos parar la moto. Con la moto recta puedo hacer una buena frenada pero entrando la rueda trasera se me pone en el aire y no podemos disminuir la velocidad y hacer bien el cambio y no puedo conectar el gas“, explicó el piloto a pregunta de MotoRaceNation.

Esta situación provocaba que la primera sección del circuito fuese mal para él, yendo mal colocado en cada curva hasta llegar al quinto giro. Hasta ese punto perdía medio segundo con respecto a su compañero de marca. Dijo que para él “dependerá todo del follón que se forme en la primera curva“, porque cree que el neumático blando no es capaz de aguantar la remontada y llegar al final de carrera.

Por su parte, Joan Mir sí que consiguió estar en la Q2 y saldrá desde la tercera línea de parrilla con tres Ducati por delante y la Honda de Marc Márquez, algo que dijo que “no ayudará seguro“. Especialmente porque el actual campeón del mundo decidió tras la primera práctica libre retirar el dispositivo de altura variable, que les permite acelerar mejor.

“Es realmente difícil para la moto con el device. Espero tener uno nuevo pronto porque quizá soy el único piloto que no está usando el device y es tiempo gratis que pierdo“, se lamentaba el piloto de Suzuki que señaló otro nuevo problema para poder ser competitivo.

“Lo mejor de nuestra moto es la entrada en curva con frenos, y si perdemos este feeling o no lo mejoramos no será el mejor punto de la moto porque no será competitiva comparada con las otras“, esa sensación la están perdiendo porque han de llevar la moto literalmente al límite.

Algo que el piloto puntualizaba diciendo que “no es que haya perdido, sino que para superar el límite hay que ir más allá y necesitas algo más“. Respondiendo a MotoRaceNation dijo que desde que en 2020 debutó la moto no ha habido ninguna actualización en el chasis, por tanto no ha habido ninguna evolución excepto en un paquete aerodinámico y un tardío dispositivo de altura ajustable.

A pesar de todo esto espera una carrera divertida y se ve entre los más fuertes para el domingo.

