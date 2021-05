Andrea Dovizioso valorará sus elecciones paso a paso “No tengo planes a largo plazo”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Andrea Dovizioso y Aprilia están estirando el cichle mediático de las pruebas del ex de Ducati en la otra moto italiana de la parrilla de MotoGP.

Parece que, por el momento, Aleix Espargaró se queda sin un piloto top a su lado y como único hombre con tiempos competitivos con la moto de Noale.

A continuación, para que no haya interpretaciones por nuestra parte, os dejamos íntegro el texto que ha hecho llegar Aprilia a los medios de comunicación:

“Me ha gustado mucho volver a pista con la Aprilia, especialmente aquí en Mugello. Es un circuito muy especial, la emoción que siento rodando en este trazado es única.

No hemos tenido suerte con el tiempo, pero aún así hemos buscado la forma de aprovechar estos dos días de test.

El grip no era el ideal para empujar, por lo que nos hemos concentrado en entender y mejorar el comportamiento de la RS-GP en estas condiciones. Al final del test anterior no expresé juicios definitivos porque se trataba de una toma de contacto, y creo que sería erróneo hacerlo ahora tras dos días de lluvia.

Tengo alguna idea, claramente, per creo que lo ideal sería encontrar otra ocasión para profundizar el conocimiento de la Aprilia.

Me gusta mucho el interés generado por mi retorno a una MotoGP pero, como ya he dicho, no tengo planes a largo plazo.

Me estoy divirtiendo, estoy tranquilo y valoraré mis elecciones paso a paso“.

