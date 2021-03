Álex Márquez sufre una pequeña fractura en Catar

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Álex Márquez ha sufrido una caída en la curva nueve del circuito de Losail en el cuarto día de entrenamiento de pretemporada que se disputa en el circuito catarí. El piloto de Cervera ha ‘salido por orejas’ al sufrir un ¡highside’ en la citada curva. Dicha caída ha provocado la aparición de la bandera roja, aunque la sesión se ha reanudado rápidamente. El 73 ha sido llevado al box por Iker Lecuona, que ha utilizado su propia moto para trasladar a Álex de vuelta a los garajes.

Lecuona Taxi Services back in action 🚕 @LecuonaIker lending a hand to @alexmarquez73 after a crash at Turn 9! 🤝 #QatarTest pic.twitter.com/01DROBk50F

Álex Márquez se encuentra en buen estado, pero se le ha detectado una pequeña fractura de dos milímetros en el cuarto metatarso del pie derecho. Todavía se desconoce si esto impedirá su participación en el quinto y último día de test o si por el contrario le será posible pilotar durante la última jornada de los #QatarTest.

He has a tiny fracture of 2mm on the fourth metacarpal of his right foot.

— LCR Team (@lcr_team) March 11, 2021