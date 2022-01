Calendario presentaciones MotoGP: Honda SÍ espera a Marc.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Ahora sí, comienza el show. Esta misma semana se producirá la primera presentación de un equipo de MotoGP, el por desgracia forzosamente renovado Gresini Racing, una nueva andadura en la que, recordemos, ya no estará vinculado a Aprilia sino a Ducati. Enea Bastianini y Fabio Di Giannantonio desvelarán la nueva imagen del equipo y sus motos el próximo sábado 15 de enero desde Faenza, sede del equipo.

Después le seguirá la presentación del WithU RNF Yamaha, con Andrea Dovizioso y Darryn Binder como pilotos de su particular plantilla en un evento on line previsto para el próximo 24 de enero. Y el resto de las presentaciones se realizarán desde Sepang coincidiendo con los primeros tests de pretemporada de MotoGP. El primero será el Ducati Pramac el 2 de febrero, en el que no sólo presentarán a sus pilotos Jorge Martín y Johann Zarco sino también su renovado organigrama con Fonsi Nieto como nuevo director deportivo.

El día 4 reventarán las webs y RRSS pues se presentarán los equipos oficiales Suzuki (con Alex Rins y Joan Mir) y Yamaha (con el vigente Campeón del Mundo Fabio Quartararo y la relativa novedad de Franco Morbidelli).

Y por fin, el día 8 se presentará el Repsol Honda con la presencia confirmada de Marc Márquez junto a Pol Espargaró. Honda ha anunciado un evento en el que estarán presentes el propio Espargaró junto a Alex Márquez y Takaaki Nakagami, del LCR Team, pero no Marc, un anuncio que dejaba más preguntas que respuestas si tenemos en cuenta el anterior comunicado sobre el estado del 93, en el que se decía nada sobre el estado de Marc salvo que seguía con un tratamiento “conservador” que no evitaba que el piloto se entrenara… en gimnasio y punto. Esto sí, Márquez estará en una presentación on line y aunque el equipo estará forzosamente en Sepang, no hay nada que sugiera que Marc vaya a estar fisicamente en Malasia, pero al menos, cortan la posibilidad de escribir titulares incendiarios tipo “Honda no espera a Marc”. Posibilidad despejada y fecha para despejar aún más dudas sobre el 8 veces Campeón del Mundo.

A continuación, las presentaciones confirmadas de equipos de MotoGP.

15 de enero: Gresini Racing Ducati

24 de enero: WithU RNF Yamaha

2 de Febreo: Ducati Pramac Racing

4 de Febrero: Monster Energy Yamaha Factory

4 de Febrero: Suzuki Ecstar

8 de Febrero: Repsol Honda

Aún por comunicar las presentaciones de Ducati Corse, Aprilia Racing y los dos equipos de KTM, Factory y Tech3.

