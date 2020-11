Davide Brivio “Creo que estamos delante de alguien especial”

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Tras todas las ruedas de prensa del día, que no han sido pocas, Suzuki ha tenido la bondad de ponernos delante al jefe de equipo y responsable del proyecto, Davide Brivio.

“Es algo histórico, hemos hecho algo grande. Si fuese guionista no lo habría pensado tan bien: en el centenario de Suzuki, ganar el título en un año difícil, hemos conseguido algo histórico“, decía Davide Brivio para empezar su rueda de prensa, en la que hablaba lleno de emoción.

“Después de 20 años, del centenario de Suzuki, en el 60 aniversario de competición, no podíamos imaginar nada mejor que esto. Estamos muy contentos porque empezamos desde cero”, se corrigió el propio director del equipo.

Cuando conoció la compañía por dentro, se topó con una grata sorpresa: la cultura de la competición. “He encontrado en Suzuki un gran conocimiento de motores y de chasis, así que no sé decir que nuestra moto es hija o nieta de la moto que llevó Kevin Schantz“, respondió a un comentario del Tejano que dice que reconoce características de su moto en la Suzuki actual.

“Suzuki es una gran compañía, pero nuestro presupuesto no es tan grande como el del resto de fábricas. No tener unos recursos ilimitados te obliga a ser más creativo, a pensar más“, redondeó el Team Manager sobre cómo desarrollan la moto, antes de recordar algún episodio.

Recordó el wild card de 2014 con Randy de Puniet, en una carrera que sufrieron varias roturas de motor. Luego en el primer test de Sepang también rompieron otro motor y dudaron de la dirección que habían tomado.

Una de las claves del éxito, para Davide Brivio, está en que el grupo humano que ha conformado el equipo desde 2015 han sido auténticos apasionados. Personas que no se iban a rendir y que no se han rendido ante las dificultades, gente que sintiese que llegar a Suzuki era un logro para ellos.

Y sobre el grupo quiso preguntar MotoRaceNation, si ya han conseguido ese objetivo que les movía a todos en la misma dirección, ¿cuál va a ser en el futuro esa motivación?: “Afortunadamente tengo alguna experiencia en el pasado cuando ganas, quieres volver a ganar. No creo que podamos perder la motivación porque ya hemos ganado porque disfrutas cuando ganas, y quieres volver a hacerlo“.

De sus pilotos no puede sentirse más orgulloso, no sólo del evidente por el título de Joan Mir, sino que valora en gran medida el trabajo de Alex Rins: “Joan ha estado increíble. Creo que estamos delante de alguien especial. Alex también ha hecho un trabajo increíble si tienes en cuenta su lesión, y sin un par de errores podía haber estado ahí.

Hemos sido competitivos con los dos pilotos y Joan ha sido más consistente, ha hecho más podios, menos fallos y ha ganado el título. Pero hemos conseguido 5 podios dobles, que muestra lo competitivos que éramos con los dos. Estamos orgullosos de lo que hemos conseguido“.

El crecimiento de Joan Mir no ha sido únicamente técnico, sino que a nivel mental se le ha puesto a prueba, y ha dado la talla: “Hemos visto esta temporada lo fuerte que es mentalmente. Sólo hoy le he visto un poco diferente, por la tensión, pero hasta entonces estaba centrado en hacer buena carrera y acabar en el podio. Siempre muy concentrado y relajado en lo que tenía que hacer en la carrera“.

Cuando se le ha pedido que comparase a otro campeón del mundo con el que trabajó, Valentino Rossi, apuntó que quizá aún no sea el momento de hacer esas comparaciones. Sólo por una cuestión de calendario: “No es fácil comparar a Joan con Valentino, porque él ya era cinco veces campeón del mundo, ya era un piloto maduro. Joan ha llegado como rookie, pero tiene la determinación que mostró en la FP3 cuando estábamos fuera de la Q2 y con la obligación de conseguir un resultado, lo consiguió.

Es difícil de comparar porque este es el inicio con Joan, quizá haya que esperar unos años a que esté ya completamente hecho como piloto. Pero si este es el principio, estamos en buena posición“.

A pesar de la evidente racha positiva del piloto balear, explicaba el manager italiano que no había pensado seriamente en el título: “Empecé a pensar en el título cuando Joan se puso líder, los últimos dos o tres fines de semana“.

Para Brivio, el título ha sido algo muy especial “Siempre es muy emocionante. El primero que gané con Valentino fue muy emocionante, y todos los campeonatos son siempre especiales. Este es muy especial, no sé si más o no, pero seguro que la situación aquí es diferente por el equipo, por los pilotos. Todos hemos crecido aquí y todos sentimos que somos parte del viaje“.

Explicó que el buen ambiente es algo que se tiene que trabajar, pero que en definitiva: “Buenos pilotos hacen buenos equipos, la fortaleza del equipo la ves en los momentos difíciles”. Si los resultados llegan, el ambiente es mucho más agradable y hace más sencillo de gestionar todo.

Pero también ha habido partes que no han sido tan positivas: “lo más difícil ha sido tener tres carreras seguidas y correr dos veces en el mismo circuito. Eso ha ayudado a nuestra competencia, y nos lo ha hecho más difícil“.

Esta victoria hace que se abran nuevas posibilidades en el futuro con respecto al equipo satélite, pero aún sigue abierto y habrá que recurrir a Japón para tomar una decisión: “Sobre el equipo satélite, no sé, es algo que tenemos que tratar en Japón y decidir si hacemos algo en los próximos meses. ¡Pero quizá ahora piensan que con un sólo equipo es suficiente!“, bromeó el Team Manager de Suzuki.

Se da de plazo hasta febrero de 2021, la considera la fecha límite para empezar a organizar el suministro de piezas para 2022.

Y preguntado por las similitudes y diferencias entre Suzuki y una Yamaha que está pasando una profunda crisis, dijo cosas interesantes y reveladoras: “Cuando entré en Suzuki era como la Yamaha de hace 20 años; humildes, intentando ganar, tratando de encontrar el camino y colaboraban mucho. Escuchaban mucho“.

Para cerrar su intervención nos comentó que el conseguir el título ha “Ha sido muy extraño, porque era un momento que hacía tiempo que soñaba, pero cuando ha llegado a meta me he sentido vacío. No tenía la fuerza de celebrar o abrazar a los demás. Ha sido un momento extraño“.

