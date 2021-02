¡Primeras fotos de la nueva Ducati y sus pilotos oficiales! Sus declaraciones

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Ducati ha presentado ya sus nuevos colores, que cambian ligeramente con la llegada de Lenovo como patrocinador principal y la salida de Phillip Morris.

Tras las fotos, las palabras de los protagonistas, y más abajo todas las fotos de la presentación.

Las palabras que marcan los objetivos de Gigi Dall’Igna y de los pilotos en lo que respecta a la temporada 2021:

Luigi Dall’Igna, Director General de Ducati Corse: “El inicio de una nueva temporada es siempre un momento especial y este año lo será todavía más, porque tenemos un equipo completamente renovado. Tendremos con nosotros dos jóvenes pilotos, Jack Miller y Pecco Bagnaia: ambos tienen un gran talento, son jóvenes pero tienen ya mucha experiencia con nuestra moto. Jack y Pecco tienen un gran potencial y creo que juntos podremos luchar no solo para defender el título de constructores conquistado en 2020, sino también por el título de pilotos. El reglamento este año no nos ha permitido modificar algunos componentes de la moto, pero hemos podido trabajar durante el invierno en otros aspectos para intentar llegar preparados al inicio de la nueva temporada con una moto todavía más competitiva. Desde este año, además, podremos contar con el apoyo todavía más significativo por parte de Lenovo, nuestro partner desde 2018 y con quien hemos colaborado muy bien durante este tiempo. Estoy convencido que junto a ellos seremos capaces de obtener grandes resultados y hacer emocionar y divertir a los ducatistas durante la nueva temporada”.

Jack Miller (#43, Ducati Lenovo Team): “Las emociones que he sentido al ver mi Desmosedici toda roja y ponerme el mono por primera vez han sido realmente increíbles. Todavía tengo que darme cuenta que este año correré en el equipo oficial Ducati. Ha sido un trayecto largo para llegar hasta aquí y vestirme finalmente de rojo me da una sensación de satisfacción enorme, además de darme la motivación justa para continuar trabajando con ganas y dedicación por mis objetivos futuros. No veo el momento de afrontar esta nueva aventura. Intentaré lograr resultados importantes esta temporada”.

Francesco Bagnaia (#63, Ducati Lenovo Team): “Será una temporada muy importante para mí porque por primera vez vestiré los colores de un equipo oficial. Estoy orgulloso de haber logrado este primer objetivo y este año intentaré lograr resultados todavía mejores. Formar parte del equipo oficial Ducati siempre ha sido mi sueño: intentaré dar el máximo para no defraudar las expectativas que han depositado en mí y estoy convencido que tengo a mí disposición todo aquello que necesito para ser competitivo desde el principio y apuntar alto”.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: