El COVID da a Dimas E. Patrama un wild card en Cheste.

Rafa Marrodan

Dimas Ekky Patrama, piloto indonesio de 29 años, disputará el Gran Premio de la Comunitat Valenciana de Moto2 como wildcard con el equipo Pertamina Mandalika SAG Stylo EUVIC.

Pratama compite actualmente en el Campeonato Europeo de Moto2 con el mismo equipo como compañero de Piotr Biesiekirski, quien iba a ocupar inicialmente esta plaza como wild card pero un inoportuno positivo en COVID-19 le deja fuera del paddock.

Piotr Biesiekirski se encuentra bien y no tiene síntomas.

Dimas Ekky Pratama – Piloto de Pertamina Mandalika StyloBike SAG

“Me ha sorprendido la noticia porque me he enterado del positivo en Covid de Piotr justo cuando he aterrizado en Barcelona. No esperaba competir en su lugar y le deseo una pronta recuperación. Quiero dar las gracias a Pertamina Mandalika SAG Team por esta gran oportunidad y también a Pertamina Mandalika SAG EUVIC Team. Es muy positivo correr este fin de semana aquí porque la próxima semana finalizamos el campeonato del FIM CEV Repsol en este circuito. Muchísimas gracias a todos por el apoyo.





Piotr Biesiekirski – Piloto del Pertamina Mandalika SAG EUVIC

“El lunes comencé a encontrarme mal, por la noche estaba muy fatigado, pero después de descansar me he ido encontrando mejor. Espero recuperarme lo más pronto posible. Quiero dar las gracias a todo el equipo porque se han preocupado mucho por todo y porque esté lo mejor posible. Espero estar ya bien para poder correr el próximo fin de semana en el FIM CEV pero lo más importante es recuperarme bien y que no tenga mayores efectos”.

