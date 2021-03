Elf Marc VDS Racing Team presenta la alineación y los colores de Moto2 2021

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

El equipo belga presenta novedades, dando la bienvenida a Elf como su nuevo socio principal. Decidido a aprovechar el éxito pasado y presente, Marc van der Straten volverá a ser la figura principal del proyecto, pero con ELF como patrocinado bien visible en los carenados de las Kalex del equipo.

Augusto Fernández da la bienvenida a Lucio Nicastro como su nuevo jefe de equipo para la temporada 2021, que comienza en Qatar el 28 de marzo. El ingeniero de telemetría Albert Talamino y los mecánicos Guillem Carrillo y Stefan Haseneder completan el equipo español. El joven de 23 años entra en su segunda temporada con el equipo de Elf Marc VDS Racing completamente centrado en convertirse nuevamente en un aspirante constante al podio.

Augusto Fernández: “Mi principal objetivo este año es volver a divertirme sobre la moto. Estoy convencido de que esta es la mejor forma de conseguir resultados y poder volver a luchar al frente de la carrera de forma regular. Me he preparado bien durante el invierno y estoy muy contento con el trabajo que estamos haciendo con el equipo y mi nuevo jefe de equipo para lograr este objetivo. Tengo un buen presentimiento y aunque fue difícil, aprendí muchas cosas el año pasado que intentaré mejorar en 2021. Las primeras pruebas han ido bien, así que tengo muchas ganas de llegar a Qatar y ver cómo será cuando comencemos a competir de nuevo. Creo que será un buen año y lo disfrutaré “.

Sam Lowes continuará con un equipo técnico sin cambios. Gilles Bigot sigue como jefe de equipo y cuenta con el apoyo del ingeniero de telemetría Julien Robert y los mecánicos Olivier Boutron y Anthony Couturier. Lowes ganó tres carreras y logró otros cuatro podios en su camino hacia un destacado tercer lugar en la general en el Campeonato Mundial 2020 y el piloto de 30 años está ansioso por comenzar la nueva temporada y ser uno de los principales contendientes por el título de la categoría intermedia.

Sam Lowes: “Estoy muy contento con la pretemporada que he tenido. Me he preparado bien y tengo muchas ganas de que comience la temporada. El año pasado tuve una gran temporada. Quizás fue la mejor de mi carrera y este año espero aprovechar todo lo aprendido, afinar algunos detalles y volver a competir con los pilotos más rápidos. Trabajar sesión a sesión, mantener la calma y no presionar demasiado cuando no es necesario son algunas de las lecciones que aprendí en 2020. Estoy seguro que en 2021 me serán de gran ayuda. El Mundial será reñido porque hay muchos pilotos que están a un alto nivel, pero voy a darlo todo para luchar por ganar el Campeonato del Mundo de Moto2 “.

Marc van der Straten: “Estoy deseando empezar nuestra duodécima temporada en el Mundial de Moto2. Aunque será un año marcado de nuevo por la pandemia, esperamos que sea menos disruptivo que el 2020 y podamos disfrutar de nuestra gran pasión como siempre. Muy orgulloso de tener a Sam Lowes y Augusto Fernandez representando nuestros colores por segunda temporada consecutiva y de tener a Elf como un socio importante. Estoy convencido de que nuestros dos pilotos y todo el equipo trabajarán duro y darán todo en pista para darnos grandes momentos y buenos resultados. Como siempre, me gustaría agradecer a nuestros socios por su inestimable apoyo, ya que sin ellos nuestra aventura no sería la misma”.

También os dejamos un vídeo de la presentación del equipo:

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: