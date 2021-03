Fabio Quartararo. “Hasta cuando las sensaciones son malas, sigo siendo rápido”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Fabio Quartararo se ha encontrado en plena forma durante el cuarto día de los entrenamientos de pretemporada disputados en el circuito catarí de Losail. El piloto francés ha terminado la jornada con un crono de 1:53.398, lo que le ha dejado como el tercer piloto más rápido del día superado tan solo por Maverick Viñales y Franco Morbidelli por poco más de una décima.

Más allá del crono, el 20 ha destacado las buenas sensaciones que ha tenido sobre la moto. “El ritmo parece bueno. Incluso cuando hemos probado cosas que no funcionaban con neumáticos viejos, el ritmo era de ‘54’s’ altos. Sinceramente no estaba muy contento de cómo ha ido el día, pero mirando el ritmo creo que podemos estar contentos” […]”Cada vez me siento más cómodo con el chasis de 2021. Pero hemos probado muchas cosas, no nuevas piezas sino puesta a punto, que tenemos que comprobar para el futuro”, apuntaba ante las preguntas de los periodistas.

Preguntado por si las podemos trasladar directamente el rendimiento de estos test al que se producirá en las dos primeras carreras del año, el piloto francés ha querido mostrarse prudente: “Creo que será diferente, seguro. De hecho ahora mismo las condiciones del circuito son totalmente diferentes de las que tendremos para las carreras, porque son condiciones irreales, porque la adherencia que tenemos es irreal. Sinceramente, la cantidad de goma que tiene ahora el asfalto, no será el agarre que tendremos en carrera. Así que creo que sufriremos, no en Jerez, pero en circuitos como Portimao donde hay poco agarre. No es habitual que veamos tres Yamaha en lo más alto, pero en los test sabemos que somos rápidos y que a una vuelta somos rápidos. En otros años nos hemos confiado demasiado con los test, pero creo que es mejor no estar tan contentos antes de las carreras”.

En cuanto a la dirección de trabajo seguida, preguntado por MotoRaceNation se ha mostrado tajante: “Tengo una dirección muy clara en la que trabajar. Hoy hemos tenido una moto con la que he hecho casi mi vuelta rápida con todos los neumáticos. He hecho mi vuelta rápida con unos neumáticos que llevaban 15 vueltas… Sé en qué sentido tenemos que trabajar y sé la moto que usaré desde el FP1 el viernes. Todavía nos queda un día más, pero en cualquier caso tenemos una base que está trabajando muy bien”.

Además, también se ha mostrado muy satisfecho con la incorporación de Cal Crutchlow al equipo de pruebas de Yamaha: “He hablado un poco con Cal y siento que todo el mundo sabe que es inteligente y directo. Creo que es algo bueno, que si la moto es mala, lo va a decir sin rodeos y si la moto es buena, también. Creo que necesitamos un piloto de pruebas así. Es rápido, porque hace mucho tiempo que no se subía a una Yamaha y no ha hecho muchas vueltas en el primer test y ahora ha hecho más. Estoy muy contento de que Cal sea parte del equipo y creo que por mi parte estoy empujando al máximo para que Cal haga los máximos test posibles”.

En definitiva, un día muy positivo para el piloto francés que ha resumido su gran rendimiento destacando que incluso con las cosas que peor le han ido de todo lo que han probado, ha seguido siendo muy competitivo: “Incluso cuando las sensaciones no son muy buenas, si el tiempo es bueno, el tiempo habla. Pero no el tiempo a una vuelta, sino el tiempo de ritmo. Hemos hecho algunas cosas para el ritmo, pero incluso cuando hemos probado cosas que no estaban muy clara, hemos ido rápido. Y cuando hemos tenido algo que funcionaba bien he sentido directamente que me sentía más cómodo e iba rápido. Sabemos la manera de ir rápido cuando hay mucho agarre. Veremos en la carrera si lo hay, pero de momento tenemos muy clara la puesta a punto para el fin de semana de carrera”.

