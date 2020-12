Feliz Navidad: Pedrosa podría volver con KTM

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Noticia que parece no ser gran cosa pero que dándole un par de vueltas y viendo las circunstancias para 2021 podría serlo. Según un comunicado facilitado por el KTM Factory Racing, el Red Bull KTM ha renovado a Dani Pedrosa y Mika Kallio como pilotos del equipo de pruebas de MotoGP para 2021. Siendo así, serán ellos los que lleven la batuta en la evolución de la RC16.

Según el comunicado, se reconoce que “el equipo de pruebas ayudó a KTM a ganar tres Grandes Premios con dos pilotos diferentes en 2020 y registrar ocho podios gracias al avance y potencial de la KTM RC16“.

Las palabras de unos y de otros no pueden ser más positivas y de estar encantados de haberse conocido, no podía ser de otra forma, pues la senda de KTM de un tiempo a esta parte está siendo muy positiva. Así lo reconoce Pit Beirer, director de KTM Motorsports: “Nos complace poder mantener la estabilidad y toda la experiencia que tenemos con nuestro equipo de pruebas actual. En 2020 pudimos demostrar lo bien y lo rápido que estamos trabajando detrás de escena para nuestro proyecto de MotoGP y tanto la aportación de Mika como la de Dani fueron importantes en el progreso que hemos logrado. Solo han pasado cuatro años, pero le da a toda la empresa mucho orgullo y emoción poder establecer nuevos objetivos y crear más recuerdos en MotoGP “.

Por su parte, Dani Pedrosa se mostraba contento con la renovación: “KTM tiene muchas ganas de seguir mejorando y estoy muy feliz de seguir trabajando con ellos y ayudando a sus pilotos a alcanzar objetivos más importantes. Quiero agradecer a Pit Beirer, Stefan Pierer y Red Bull por toda su confianza”.

¿Y qué vuelta podemos darle a esto? Pues que en 2021 vuelven a estar permitidos los Wild Cards en MotoGP y en el comunicado no se descarta nada, ni en un sentido ni en otro. Lo cierto es que con este panorama, ¿por qué no podríamos ver de nuevo a Dani corriendo en MotoGP? Estamos mandando cohetes no tripulados que vuelven y “aparcan” solos, así que…

