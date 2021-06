Gerloff por Morbidelli en el Dutch TT

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

El piloto de WorldSBK enrolado en el equipo GRT Yamaha será el encargado de sustituir a Franco Morbidelli en el GP de Holanda.

Recordad que publicamos ayer mismo que Morbidelli ha sufrido una lesión de rodilla durante un entrenamiento, así que en Yamaha han pensado en Garrett Gerloff para que la M1 del Petronas Yamaha SRT no se quede en el box.

Las opciones barajadas eran el piloto americano, dos veces Campeón de MotoAmérica en Supersport y tercero en Superbikes en 2019 y Toprak Razgatlioglu, el piloto turco que asombra a todos en el Pata Yamaha Brixx WorldSBK, pero este último está totalmente centrado en disputarle el campeonato a Jonathan Rea y acaba de terminar unos test en el circuito de Navarra, así que ha sido Gerloff el elegido. Además, Garrett ya tiene experiencia en MotoGP, habiendo rodado con ella la pasada temporada en el circuito de Valencia, marcando muy buenos tiempos en los entrenamientos del GP de Europa.

Garrett Gerloff: “Estoy emocionado por la oportunidad,, no soy alguien que huye de un desafío, así que estoy listo para llegar a la pista. Será un circuito nuevo para mí, me gusta probar pistas nuevas, parece divertido, rápido y fluido, y realmente se adapta a mi estilo de pilotaje. Estoy deseando volver a montarme en la Yamaha M1 y darle al gas. Veremos cómo van las cosas, pero me siento bien y me gustaría agradecer a Yamaha y al equipo por pensar en mí. No será fácil, ¡pero daré lo mejor de mí! “

