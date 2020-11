Alex Rins “Voy a ir a por todas”

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Alex Rins va a ir a por la carrera del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, porque sabe que es el único camino de seguir en la lucha por las tres primeras posiciones del campeonato.

Después de haber conseguido terminar la pasada carrera en el Ricardo Tormo en segunda posición, Rins tiene ganas de saltar sobre su moto de nuevo: “Tengo ganas de subirme a la moto y creo que puede ser un fin de semana positivo para nosotros“.

Una temporada de objetivos cambiantes: “Siempre he dicho que al final nuestro objetivo ha ido cambiando. El test empezamos fuertes y éramos un piloto candidato, después de la lesión se fueron esa expectativas y fuimos viendo cuándo podía volver y lo fuerte que podía volver“.

Sin órdenes de equipo, no son necesarias si todo el mundo sabe a qué juega, y para él un logro haber llegado hasta aquí con opciones: “Desde Aragón 1 pensamos en luchar por el podio final. Para mí es un verdadero honor de llegar con opciones para el título“.

“No ha hecho falta hablarlo más, porque Davide nos lo dejó claro en Aragón. Se puede luchar si se hace con respeto y creo que pocos pilotos tienen queja de mí. Voy a ir a por todas”.

Consciente no quiere decir renunciar: “Tenemos que ser positivos, sabiendo que es complicado porque para intentar llegar con opciones a Portugal Joan tiene que terminar fuera del podio. Algo difícil por la regularidad que está teniendo y cómo van de rápido las dos Suzuki“.

Quiere mejorar su cuarta plaza de la pasada temporada: “El año anterior Maverick nos quitó este podio final, así que lucharemos por la segunda o tercera posición si no podemos conseguir el primero”.

No va a perder su identidad, y no le va a temblar el pulso si ha de hacer una maniobra sobre sus rivales: “Si salgo más atrás que Quartararo o Mir voy a ser el mismo Alex de siempre. El que me esté jugando el campeonato no va a hacer que vaya más a saco”.

La motivación de se el primero en cualquier situación: “Al primer piloto que quieres ganar es a tu compañero de equipo, y más si lo está haciendo bien. Me da motivación luchar por el título contra él“.

“El objetivo para este fin de semana va a ser ganar. No voy a estar pendiente de la pizarra o de jugar sucio“.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: