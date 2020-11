Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Novena plaza de la combinada para Alex Rins en el viernes del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, en la que nos ha hablado de sus sensaciones para mañana y del título de esta temporada.

El resumen del día siempre tiene una lectura positiva, y esta vez no iba a ser menos: “Hoy ha sido un buen día, hemos probado muchas cosas. Las que no pudimos probar el fin de semana pasado, además del duro delantero. No va mal, pero veamos si mañana cómo va y si lo podemos llevar en carrera“.

Una de las claves del desarrollo ha sido su piloto de pruebas, quizá no está tan convencido de una ampliación del número de motos en pista: “Seguro que el trabajo de Sylvain es muy bueno, probando los nuevos ítems

Estaría bien tener un equipo satélite, pero prefiero seguir así si Suzuki no puede comprometerse a estar completamente concentrada en cuatro motos“.

El equipo es la fuente de su tranquilidad: “Estoy tranquilo porque tenemos una buena moto, una buena base. Confío mucho en mi moto y en mi equipo y me ayuda a dar el 100% de mí en pista“.

¿Podría caer Joan Mir en una situación que no controle los nervios? No lo cree, además de su regularidad piensa en el colchón de puntos del mallorquín: “Todo dependerá de cómo salga en parrilla. Si sale de delante y está ahí no tiene por qué ponerse nervioso. Con 37 puntos en su caso yo estaría, dentro de lo que cabe, bastante tranquilo“.

Las diferencias entre ellos, ‘Rins vs Mir’ visto por Alex Rins: “El punto que tiene Joan respecto a mí puede ser la frenada, es un buen frenador. Es capaz de soltar frenos y atacar la curva muy rápido. Mi punto fuerte respecto a él puede que venga por la experiencia de gestión durante la carrera, pero hay muy pocas diferencias“.

La decepción de no ser el ‘hijo pródigo’ la lleva con la naturalidad de aquél que conoce los motivos que no se lo han permitido: “Obviamente me gustaría a mí llevar el título a Suzuki ya que es mi cuarto año de MotoGP con ellos, pero por los infortunios que hemos ido teniendo esta temporada se nos ha complicado. Intentaremos llevar el segundo o el tercero”.

