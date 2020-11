Valentino Rossi “No he sido positivo otra vez”

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Valentino Rossi ha tenido que disputar una carrera antes de llegar al Gran Premio de la Comunitat Valenciana, la de los PCR para encontrar cuál era su estado real. Algo que le ha preocupado ya que decía que volvió al túnel cuando creía que ya lo había superado.

El piloto de Yamaha comentó que en ningún momento había dado positivo, sino que había sido un resultado que no era claro y por lo que tuvo que repetir el test: “No he sido positivo otra vez, pero en el test del martes hubo algo que no estaba claro. El doctor me dijo que pasa mucho a los que han tenido Covid, pero estaba muy preocupado porque es un mes más, una pesadilla. Pero el médico me dijo ‘no te preocupes Vale, algunas veces pasa. Haremos otros y te prometo que serás negativo’. Estoy contento porque estoy aquí para hacer un fin de semana normal“.

Sobre la situación de Yamaha comenta que “todo puede pasar en este deporte, pero has de ser fuerte y tratar de solucionar las cosas paso a paso. Algo que a veces requiere tiempo“. Y en cuanto a la casi segura firma de Cal Crutchlow como piloto probador comentó que “no sé si ha firmado Cal o no, pero es buena idea porque es rápido y aún es piloto, además tengo una buena relación con él. Dovizioso puede ser también una buena opción“.

Añadió sobre los nuevos posibles probadores y el que hasta la fecha lo ha sido, Jorge Lorenzo, cuál es la diferencia: “Me alegré de que Jorge fuese el probador porque es bueno pilotando la M1, pero Crutchlow y Dovizioso han pilotado este año y creo que están más preparados“.

También fue consultado sobre la situación que está viviendo Marc Márquez, a quien se le augura una nueva intervención para la lesión sufrida en el húmero durante la primera carrera de la temporada. Ahí señaló que el problema fue la segunda lesión: “Fue una mala lesión porque ese hueso es muy importante para pilotar, pero el gran problema fue la segunda lesión. Lo intentó todo por volver en unos pocos días, y al final eso ha creado un problema mayor y ahora necesita más tiempo“.

