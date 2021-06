Marc Márquez. Una victoria épica que marca el regreso al máximo nivel

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Marc Márquez se llevó la victoria en el Gran Premio de Alemania, y con esta ya son once victorias consecutivas a través de todas las categorías.

Explicaba en los días anteriores a la carrera que era muy difícil pasar de tener que pelear por pasar a la Q2 a plantearse la pole o una victoria. Sin embargo el de Honda volvió por sus fueros y se llevó la victoria tras 581 días, muchas dudas, mucho sufrimiento y mucho trabajo.

“Cuando he pasado la meta he pensado en todo el mundo que me ha ayudado, porque de una situaicón así no puedes salir solo. Todos me han ayudado, médicos, fisio, familia y amigos. Hoy es día de disfrutar y dar las gracias“.

Dentro de las cosas que le han ayudado reseñó una conversación telefónica con Mick Doohan, quien le explicó cómo había vivido su lesión a finales de los años noventa. “Mick Doohan me explicó la situación, la suya, pero era como si explicase la mía y me ayudó mucho para seguir empujando“, dijo Márquez.

Marc creyó más en su recuperación después del test de Montmeló, ya que allí pudo pilotar como quería, pero la victoria de hoy no ha sido sencilla.

“He hecho la primera vuelta perfecta y cuando he visto las gotas he pensado que era mi día pero cuando he visto a Miguel he pensado que sería difícil, pero he confiado en mí aunque ha sido difícil“, repasaba el de Cervera.

Para aguantar mejor la presión ha usado el truco mental de cambiar el nombre de Miguel Oliveira por el de su hermano, ya que en los entrenos conjuntos hay veces que el rápido persigue al otro para ayudarse a ir más rápido.

No deja de ser realista y sabe que el camino de la rehabilitación no ha terminado, algo que queda claro cuando dice que “esta victoria es importante para todo el equipo, porque necesitábamos gasolina y en Sachsenring hemos encontrado una gasolinera, Repsol por supuesto. Sé que en Assen volveré a sufrir“.

“Sólo” es una victoria devolverá a Marc Márquez al top de la competición, ya que este triunfo pagará más en ánimo que en puntos.

