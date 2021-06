Maverick Viñales “No había nada más”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Maverick Viñales ha terminado como penúltimo en la clasificación del Gran Premio de Alemania en un día marcado por una caída en la FP3 y varias banderas amarillas en la sesión de clasificación.

A pesar de eso decía el piloto de Yamaha que no creía que pudiese haber mejorado su tiempo. “No había nada más, no ha sido cosa de la caída o de las banderas amarillas. No ha condicionado [el resultado] nada ni la bandera ni la caída“, decía desanimado el de Roses.

Se encomienda al trabajo duro y a la paciencia para seguir mejorando los aspectos de la moto que aún no le permiten pilotar como él necesita. En la parte positiva, con cierto cinismo, dijo que “es cuestión de continuar trabajando, más atrás no podemos ir“

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: