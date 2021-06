Alex Rins no renuncia a luchar por el título pero cambia sus objetivos

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Alex Rins volverá a la acción en el Gran Premio de Alemania, tras la operación a la que fue sometido por el accidente que sufrió antes de la carrera en el circuito de Montmeló.

Habló el piloto de Suzuki de lo que ha implicado esta serie de resultados para los objetivos que tenía marcados al inicio de temporada, en donde aspiraba a luchar por el título. Los cinco ‘ceros’ consecutivos le hacen cambiar su acercamiento a la competición, pero no renuncia a luchar por el campeonato.

Reconoce que tendrá que ir carrera a carrera y que ahora está muy alejado de las posiciones de cabeza, pero que no renuncia a la posibilidad de ser campeón a final de año. Cambia el enfoque y asegura que ahora el objetivo es volver a disfrutar y tratar de conseguir el máximo de puntos en cada carrera.

En Sachsenring, a pesar de que no hay muchas frenadas que le condicionen, advirtió que había probado con una moto pequeña el pasado domingo y que sentía dolor para sujetar la moto.

“Es un circuito más a izquierdas y no será un problema, si acaso las frenadas pero no son muchas aquí pero sufriré. Para ser rápido en MGP has de estar al 100% en todos los aspectos“, dijo el barcelonés.

