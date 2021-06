Fabio Quartararo “En 2019 [Marc Márquez] me lo puso difícil para ganar y voy a intentar lo mismo”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Fabio Quartararo habló de sus sensaciones tras la primera jornada de entrenamientos dle Gran Premio de Alemania

Tras comentar su caída, que finalmente no ha tenido consecuencias pero que le ha dejado molestias en el hombro y la mano, ha dicho que su sensación en la moto no ha sido la mejor.

Mañana se centrará en mejorar el tren delantero, mientras que ha puesto en el tren trasero toda la carga del trabajo del viernes. No en balde ha metido 33 vueltas a su neumático medio trasero, manteniendo un ritmo que le deja satisfecho.

En cuanto a tratar de impedir que Marc Márquez gane y recupere moral, tal y como bromeó ayer en rueda de prensa oficial, dijo que “en 2019 me lo puso difícil para ganar y voy a intentar lo mismo“.

Añadió en la misma declaración que se alegraría por él, como todo el mundo, pero que en realidad no es algo en lo que esté pensando como objetivo.

“si consigue un resultado estaré contento por él, pero no por nosotros así que intentaré que no gane. Pero no estoy aquí para eso, está fuera de mi cabeza, yo estoy aquí para luchar por el podio o la victoria“.

