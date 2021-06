Marc Márquez sobre Sachsenring “Un momento bueno no quiere decir que sea un momento para ganar”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Marc Márquez se plantea este Gran Premio de Alemania con un ánimo y unos objetivos completamente diferentes de lo que hasta ahora había tenido que hacer, pero también habla del planteamiento de Honda y da la temporada prácticamente por cerrada y piensa ya en 2022.

“Este fin de semana me sentiré mejor con el brazo y el hombro y estaré sin limitación en la carrera. Será el primer fin de semana sin limitaciones físicas“, fue lo primero que dijo el ocho veces campeón del mundo sobre lo que va a poder hacer aquí.

Sin embargo, rebajando las expectativas, dijo que “un momento bueno no quiere decir que sea un momento para ganar o de hacer podio“. Así que quiere esperar a ver cómo se va encontrando durante el fin de semana y lo que puede extraer de una moto que aún no le ayuda.

Sabe que en este momento él no está ayudando a la moto, como había hecho en el pasado, ni la moto le puede aportar soluciones a su estado, pero se plantea la segunda mitad de la temporada como un banco de pruebas. Eso hace que dé prácticamente por cerrada la temporada 2021.

Con ese objetivo para este año ya piensa en la pretemporada de 2022.

“Intento evaluar la situación de Honda, y dentro de mi box no esoty ayudando la moto y la moto no me ayuda a mí. Eso hace que los resultados sean difíciles de conseguir, y yo intentaré mejorar mi parte y HRC lo intentará con la moto para llegar al final de la temporada bien y empezar 2022 siendo competitivos“, cerró el piloto de Cervera.

