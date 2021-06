Marc Márquez “Apuntar al podio es arriesgado, va a ser una carrera larga”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Marc Márquez ha terminado el primer día del Gran Premio de Alemania con la 12ª posición, pero habiendo mandado en la primera sesión y con buen ritmo para la carrera.

El de Honda ha descubierto que las limitaciones físicas han estado más presentes de lo que inicialmente esperaba, y que había partes del circuito en que cambiaba la posición de su brazo derecho.

Lo que sí dejó claro es que no es el favorito. “No soy el favorito, vengo de una mala situación y al final no he puesto goma nueva porque no tenía suficiente energía“. Algo que estaba en el plan pero que ha pedido al equipo no hacer por esos problemas que ha sentido.

Aquí puede entender muchas más cosas de la moto, en la que dice que no hay piezas nuevas pero sí algún cambio que no ha especificado. Eso le está permitiendo estar más cerca de los hombres de cabeza, aunque señala que “mi objetivo estar cerca y no por delante“.

