Aleix Espargaró “Te tienes que jugar el tipo en cada sesión. Quizá Cal no tenía ganas de eso”

Aleix Espagaró se quedó a las puertas del top10 que da acceso a la Q2 del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, aunque siente que el potencial de la moto es suficiente para mejorar la posición mañana.

21 milésimas le separaron de clasificarse provisionalmente para la Q2 de una forma directa: “Con la goma blanda no he hecho una gran vuelta, pero tampoco tan mala. Me siento más fuerte que nunca en este circuito y espero no repetir el mismo error que hice el domingo“.

Sobre la elección de Crutchlow: “Todo el mundo es libre de hacer lo que crean, y entiendo la situación de Cal y creo que la oferta de Yamaha es positiva. Está en mi mano que al final del año próximo no estén contentos de haber tomado esa decisión“.

El compromiso que se necesita, quizá ya no está en la mentalidad del inglés: “Venir a un proyecto como Aprilia, que yo estoy dentro y estoy seguro que llegaremos a luchar con los mejores, tienes que venir aquí convencido al mil por cien. Sabiendo que te tienes que jugar el tipo en cada sesión. Quizá Cal no tenía ganas de eso“.

La carta a los reyes: “Creo que en la situación que está Aprilia lo mejor hubiera sido encontrar a un piloto experto, con el know-how de otra fábrica para ayudarme a mí, a los ingenieros a subir el nivel desde el día 1.

Está clarísimo que estamos perdiendo tiempo con solo una Aprilia rápida en pista, pero viendo el panorama de pilotos creo que lo mejor sería ir a por un piloto joven de talento con ganas de reventar el gas“.

El ejemplo de su ex-equipo: “En este mundo no pasa nada por casualidad, lo que ha hecho Suzuki es digno de aplaudir. Una parte dentro de mí se enorgullece de lo que han hecho, y les aplaudo, y me hace muy feliz que puedan ganar no solo el título de pilotos sino también el de fábricas. Es un trabajo de 10 sobre 10“.

Los mejores pilotos no hay que buscarlos fuera, en Superbikes no hay nada a lo que mirar: “Respeto mucho el campeonato de Superbikes, hay pilotos muy rápidos y muy buenos, pero siempre he pensado que los pilotos de más nivel están en este paddock“.

También señaló la necesidad de tener un equipo de test fuerte, poniendo de nuevo como ejemplo a Suzuki con Sylvain Guintoli: “El trabajo de Guintoli en la sombra, es espectacular. El que está haciendo Michele Pirro en Ducati, es también espectacular. Tener un test rider fuerte es muy importante“.

