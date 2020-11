Alex Rins “Ahora más que nunca, en motogp se puede hacer todo”

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Mala jornada para Alex Rins en el sábado del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, en donde no consiguió pasar a la Q2 siendo 14º en parrilla.

No estaba muy feliz el piloto de Suzuki con su clasificación “Hoy ha sido un poco desastre el ‘Qualy’, ha faltado un poco de suerte. Con el segundo juego de gomas he apretado pero he visto en el Sector2 y Sector3 más intensidad de lluvia y por eso estoy fuera“.

Será una remontada más complicada que la de Aragón, adelanta, por las características de una pista más estrecha y en donde es difícil adelantar.

A pesar de eso confía en que es capaz de todo: “Ahora más que nunca, en MotoGp se puede hacer todo. Podemos conseguir la victoria, tenemos el potencial pero habrá que ver las primeras vueltas“.

Mentalmente, su único escollo es el poleman, Franco Morbidelli, de quien dice que “creo que quien más ritmo tiene es Morbidelli, que además sale en cabeza“.

Finalmente, de las imágenes que se han visto por la televisión de su jefe de mecánicos, Manuel Caezeaux, lanzando una carpeta dijo que “Manu se ha enfadado porque sabíamos que teníamos el potencial y no he podido pasar a la Q2“.

