Augusto Fernández “No me hace falta ninguna orden de equipo”

Vuelve Augusto Fernández a subirse a la moto tras la ausencia forzada de la semana pasada, una fractura en un dedo del pie izquierdo se lo impidió. Para el Gran Premio de la Comunitat Valenciana no cree que tenga mucho perdido con respecto a sus rivales.

Sobre su estado físico comentó que está prácticamente recuperado de la operación de síndrome compartimental, pero el pie será un poco más problemático: “creo que estoy todo lo bien que se puede estar. Del brazo ya llego al 100%, pero el dedo del pie hemos bajado la hinchazón pero sigue roto, a ver qué tal mañana encima de la moto“.

Sin haberse subido a la moto, ha visto que va a tener problemas: “he probado a ponerme la bota y me molesta, con mi fisio he probado diferentes vendajes para ver cómo me molestaba menos“. Pero no deja de ver el lado positivo de la situación, ya que sus rivales no tuvieron tiempo de pista seca para configurar sus motos.

“Es una parte positiva para mí porque ya que me perdí el gran premio y no rodé, no tengo referencias. Pero los demás tiene las referencias de mojado o condiciones mixtas con sólo la carrera en condiciones normales, y el año pasado se rodó mucho más rápido. No me han sacado esa ventaja que podrían con las dobles carreras, espero aguantar la intensidad de rodar en seco y poder trabajar normal“.

Alineado con su compañero de equipo, si está en su mano tratará de ser un factor desequilibrante: “Ordenes de equipo es normal, me llevo bien con Sam y soy el primero que si no gano yo quiero que lo gane él. Es bueno para el equipo, es bueno para todos, así que está claro que le voy a ayudar. No me hace falta ninguna orden de equipo“.

Pero un piloto tiene siempre una mentalidad ambiciosa: “Quiero ganar el domingo, y si a él le vale ser segundo no le voy a dejar pasar,, pero ayudaré en todo lo que pueda. Y si puedo ayudar querrá decir que somos competitivos“.

