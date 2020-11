Franco Morbidelli hace la pole en Valencia y Joan Mir deberá remontar

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Franco Morbidelli fue el segundo protagonista de la jornada de entrenamientos clasificatorios del Gran Premio de Valencia, el piloto italobrasileño consiguió en Cheste la segunda pole de su vida en la categoría reina y lo hizo en los últimos compases de una Q2 con la pista delicada tras haber caído algunas gotas. En la primera fila de parrilla le acompañarán el australiano Jack Miller con su Ducati y Takaaki Nakami con su Honda. Habrá tres marcas diferentes en la primera línea.

Tras la consecución de la pole de la categoría pequeña en favor del sudafricano Darryn Binder, llegó uno de los momentos más esperados del sábado de entrenamientos clasificatorios: la lucha por los primeros puestos de la parrilla para la carrera de MotoGP. Cabría destacar al respecto que hubo una baja: Iker Lecuona, que no estará en pista tras haber dado positivo por covid-19 en la mañana del sábado. No es su primer fin de semana de ausencia, pues en el pasado gran premio tampoco estuvo, pero fue por haber estado en contacto con su hermano, que era positivo en covid-19.

La lucha por la pole de MotoGP comenzó con la repesca, donde los pilotos que no se consiguieron meter en la Q2 directamente podían pelear por hacer uno de los dos mejores tiempos y poder acceder a la misma. Algunos de los pilotos que no es habitual que tengan que pasar por esta repesca y que tuvieron que hacerlo en el Gran Premio de Valencia fueron los de Yamaha Fabio Quartararo y Valentino Rossi y los de Ducati, que no están pasando su mejor momento, Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci.

La Q1 comenzó y justo en ese inicio hizo acto de presencia la lluvia, que había dado tregua en la clasificación de Moto3 y el cuatro entrenamiento libre de la categoría reina. Los primeros en hacerse con las dos posiciones de repesca fueron Brad Binder y Fabio Quartararo, que se mantuvieron ahí hasta el final de la sesión y acabaron pasando a la Q2. Ninguno de ellos pudó mejorar sus registros, pues en los últimos compases de la sesión la lluvia arreció en Cheste.

La Q1 llegaba a su ecuador cuando se vio una escalofriante caída de Álex Márquez, al que se le bloqueó su rueda trasera y sufrió un fuerte golpe. Finalmente el pequeño de los Márquez pudo salir por su propio pie de la pista y volvió a salir a pista.

Llegó la lucha por la pole de la categoría reina del Gran Premio de Valencia y lo hizo con una leve llovizna, una situación en la que los pilotos que habían pasado por la Q1 llegaban con ventaja al conocer con exactitud el estado de la pista. El primer piloto en hacerse con la pole provisional fue Miguel Oliveira por delante de Fabio Quartararo y Takaaki Nakagami. Restaban menos de siete minutos para el final cuando Brad Binder mejoró el registro de Oliveira para arrebatarle la pole provisional al portugués.

La sesión entraba en la recta final, cuando Pol Espargaró se metió entre Binder y Oliveira, ocupando tres KTM la primera línea provisional. A los de la marca austriaca no les duró mucho la alegría y Maverick Viñales primero y después Jack Miller se hicieron con la pole provisional.

Llegó el momento en que los pilotos comenzaron a hacer sus vueltas lanzadas y fue entonces cuando Franco Morbidelli realizó el mejor tiempo con un 1’30.191. Finalizó así la Q2 con Morbidelli en pole, por delante de Jack Miller y Takaaki Nakagami.

Hubo que hablar de unos resultados algo mediocres para el líder del mundial, Joan Mir, que partirá a la carrera del domingo desde una retrasada 12ª posición, tras realizar el peor registro de la Q2.

Parrilla de MotoGP para la carrera del Gran Premio de Valencia

Pos. Piloto País Equipo Moto Tiempo Diferencia 1st/Prev. 1 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 1’30.191 2 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 1’30.287 0.096 / 0.096 3 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 1’30.413 0.222 / 0.126 4 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 1’30.520 0.329 / 0.107 5 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.553 0.362 / 0.033 6 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 1’30.645 0.454 / 0.092 7 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 1’30.657 0.466 / 0.012 8 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 1’30.671 0.480 / 0.014 9 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.737 0.546 / 0.066 10 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’30.781 0.590 / 0.044 11 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 1’30.864 0.673 / 0.083 12 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 1’30.988 0.797 / 0.124 Q1 13 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 1’31.159 14 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 1’31.594 15 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 1’31.601 16 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 1’31.604 17 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 1’31.606 18 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 1’31.831 19 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 1’32.063 20 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 1’32.205 21 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 1’32.237

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: