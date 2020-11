Quartararo: “Esta es la moto que elegí”

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Fabio Quartararo ha dicho adiós a sus posibilidades de luchar por el título de MotoGP 2020 en el mismo Gran Premio de Valencia de MotoGP en el que Joan Mir se ha adjudicado la corona. El piloto francés ni siquiera ha terminado la carrera después de sufrir una caída en la novena vuelta de la carrera, firmando un final de temporada desastroso después de haber liderado la provisional durante una buena parte de la temporada. “No sé ni qué decir. Después de Le Mans las sensaciones no son buenas. He intentado trabajar de la mejor manera posible, pero no somos rápidos. Necesitamos encontrar una solución” declaraba tras la carrera.

Preguntado por la inconsistencia de resultados que ha experimentado esta temporada, el 20 ha destacado como se le han amplificado este año los problemas. “En Jerez me adapté muy rápido y fui muy veloz, me sentí genial. Igual en Barcelona. Pero esos son los circuitos donde el año pasado también fui muy bien. Pero cuando he llegado a los circuitos donde el año pasado sufrí un poco, este año he ido muy mal. Es extraño, porque aquí en Valencia el año pasado luchamos por un gran resultado y este año no he podido luchar más que por ser décimo o duodécimo. Es incomprensible” reconocía resignado el piloto de Niza.

Quartararo ha decidido dejar de tocar la moto en busca de soluciones y comenzar a modificar su pilotaje para poder ser competitivo de nuevo. “Llevamos dos semanas aquí y no hemos mejorado nada en la moto. Hemos probado de todo. Creo que hay que volver a la configuración base y adaptarme yo a la moto. Porque con todos los cambios que hemos hecho no hemos conseguido nada” admitía el 20.

El piloto francés no coincide con Valentino Rossi en lo referente a las diferencias entre la Yamaha 2019 y 2020 (aquí puedes leer lo que ha dicho Valentino Rossi). “Para mí el salto de la 2019 a la 2020 sí es grande. Desde luego que Franco ha dado un gran paso adelante y se lo merece porque sé que está trabajando muy bien, pero esta es la moto que elegí al inicio de temporada […] Me encantaría poder probar la moto 2019 con estos neumáticos y ver qué potencial tendríamos, pero desafortunadamente eso no es posible” se lamentaba el francés.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: