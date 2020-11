Sam Lowes “Me siento exactamente igual que la semana pasada”

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Sam Lowes dejó en la pasada carrera el liderato a manos de Enea Bastianini, pero lejos de estar ansioso se plantea el Gran Premio de la Comunitat Valenciana con la misma tranquilidad de cualquier fin de semana.

No va a cambiar su enfoque en las carreras que quedan para conseguir el título: “Me voy a plantear estas dos carreras como lo he estado haciendo toda la temporada. Incluso la pasada carrera fui rápido. Voy a estar relajado y a trabajar todo el fin de semana ya que parece que va a ser el tiempo más estable“.

La caída no le va a pasar factura, no se produjo por un error de pilotaje, sino por un problema mecánico: “Sé porque me caí y fue por algo que está fuera de mi control, un pequeño problema con el cambio. Con la electrónica Marelli funciona un poco diferente y me entré en la curva con la marcha puesta pero en algún momento entró un punto muerto. No puedes reaccionar“.

El campeonato no ha cambiado ni pierde sus posibilidades: “Para mí la situación es exactamente la misma. Estar 5 ó 6 puntos por delante o por detrás, así que me siento exactamente igual que la semana pasada. A final de carrera has de entender dónde está el equilibrio para intentar o no ganar la carrera“.

