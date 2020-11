Rossi: “Morbidelli es el piloto más rápido de MotoGP”

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Valentino Rossi ha finalizado el Gran Premio de Valencia en la duodécima posición a casi 20 segundos de distancia del ganador de la carrera, Franco Morbidelli. El 46 ha sufrido sin poder ser competitivo, pero no ha querido excusarse en la diferencia de moto respecto al ganador. “El año pasado piloté la 2019 y este año la 2020 y para mí la diferencia no es muy grande por lo que recuerdo. Creo que Franco [Morbidelli] ha hecho una temporada increíble y en este momento es el piloto más rápido de MotoGP, es el piloto más en forma. Para mí esto es lo que más marca la diferencia” reconocía el piloto de Tavullia tras la carrera.

Rossi ha destacado la falta de agarre como la razón para sufrir tanto durante la carrera del Gran Premio de Valencia. “Llevo desde la segunda carrera de Misano sin terminar arriba. No he tenido grip en todo el fin de semana, así que no he podido luchar por estar delante en ningún momento” se lamentaba ante los periodistas.

A pesar del cúmulo de malos resultados, el piloto del Monster Energy Yamaha se ha mostrado optimista de cara a la que será su última carrera con el equipo oficial de la marca de los tres diapasones. “La semana que viene tenemos una nueva carrera, en Portimao, y creo que allí podremos ser más rápidos” declaraba el italiano confiado en poder sacar provecho de visitar un circuito donde nunca se ha disputado una carrera de MotoGP.

