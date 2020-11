Aleix Espargaró sobre Lorenzo “No creo que a día de hoy sea una opción para Aprilia”

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Aleix Espargaró llega al Gran Premio de Valencia con la incertidumbre de saber quién será su compañero la próxima temporada en Aprilia, y si eso hará que sea el único hombre para desarrollar la moto.

Pone a la Aprilia como una moto complicada de pilotar: “Como es difícil adaptarse a la moto Aprilia decidió mantenerse por la opción de Iannone, y me iba a poder ayudar desde el principio“.

No lo hace abiertamente, pero su expresión sobre cómo ha tomado sus decisiones Aprilia le parece que comprometen el corto plazo de la marca: “Cuando supimos esto para mí la mejor opción era Dovi, pero ya no está disponible. También Cal era buena opción, porque tiene mucha experiencia y es rápido, pero parece cerca de Yamaha… No es fácil“.

Sin opciones expertas, apunta a la juventud como opción para incorporar: “Como no hay pilotos con experiencia en MotoGP creo que lo mejor es un joven talento, porque ya vemos lo rápido que es Mir o Quartararo“.

Los más nombrados para esta aventura, son de su agrado: “Me gustan mucho Bezzechi y Di Gianantonio, son italianos y eso es bueno para Aprilia, pero no me podrán ayudar desde el principio. Una vez más estaré solo en el desarrollo de la moto“.

Jorge Lorenzo, un campeón que no está al nivel: “No estoy en contra de Jorge Lorenzo, lo que he dicho es que no estoy seguro de que esté en forma física y mentalmente, esto no es Yamaha. No creo que a día de hoy sea una opción para Aprilia“.

