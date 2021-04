Álex Márquez: “Estábamos ahí, me sentía fuerte”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Álex Márquez termina el periplo catarí sin haber acabado ninguna de las dos carreras que han inaugurado la temporada al haber sufrido sendas caídas, tanto en el Gran Premio de Qatar como en el Gran Premio de Doha. (Puedes ver los resultados de la carrera del Gran Premio de Doha AQUÍ)

El piloto del LCR era consciente de que Losail es un circuito que no es de los que mejor se adapta a su moto. “Sabíamos antes de llegar aquí que nuestra moto sufre históricamente en este circuito. El principal problema es el consumo del neumático. Para nosotros la clave es que el neumático delantero es un poco demasiado blando. Hemos sufrido un poco en el flanco derecho, con un poco de ‘graining’, pero esa no ha sido la causa de la caída. El motivo ha sido que he hecho un pequeño error al irme un poco demasiado dentro de la curva y he perdido el neumático delantero” explicaba a los periodistas en la rueda de prensa.

A pesar del mal resultado, el piloto de Cervera relativiza la ausencia de puntos con las sensaciones que ha tenido durante la carrera, donde superada la etapa inicial se ha sentido competitivo: “He visto el ritmo del primero y el mío y era parecido, algo más lento, pero parecido. Cuando me he caído no estaba a muchos segundos de la cabeza. No ha sido un problema de estar a 20 segundos de la cabeza, sino que estábamos ahí, era un momento en que me sentía fuerte”

Precisamente después de la primera parte de la carrera ha comenzado a reducir distancia con los pilotos que le precedían hasta el momento en que se ha producido la caída. “Al principio no tenía mucho ‘feeling’ y he preferido ir con un poco más de calma y guardar un poco de neumáticos para el final, porque sabía que sería clave para ese momento. Luego he visto que tenía delante tanto a Bradl como a Pol y en ese momento estaba cogiéndolos poco a poco y me sentía fuerte hasta que he cometido el error”, reconocía el 73.

Además de las sensaciones de pilotaje, Álex cree que han conseguido un compromiso de puesta a punto que no le ha desagradado: “La moto no iba muy mal. Es verdad que es crítica y es fácil cometer errores, pero hoy el error ha sido mío. En esa curva iba todo el tiempo un poco abierto y he intentado cerrar la trazada y he tocado la línea interior y había como un pequeño bache o algo que me ha hecho perder la rueda delantera. En ese punto era positivo porque tenía el mismo ritmo que los más rápidos y en esa fase de la carrera me estaba sintiendo mejor […] No voy a poner ninguna excusa. La caída ha sido mi culpa y ya le he pedido disculpas al equipo” admitía el piloto español.

Álex ha querido combinar autocrítica con optimismo tras el doblete catarí analizando el inicio de temporada de forma objetiva pero enfocándolo a la mejora de los resultados: “Hay gente que está haciendo las cosas algo mejor que nosotros aquí en Catar, pero esto cambia de una semana a la otra 360 grados […] Esto solo nos puede hacer más fuertes a nosotros y hay que aprender de los errores y de lo que hemos sufrido aquí para que en Portimao no suceda y creo que es un circuito algo más favorable para nosotros. […] No es la mejor manera de comenzar la temporada, pero estoy convencido de que vendrán tiempos mejores. […] Han sido tres semanas muy complicadas para el equipo aquí con caídas, problemas y demás pero creo que somos competitivos. Estamos ahí. Necesitamos ser constantes y ser positivos. Luego iremos a un circuito que creo que nos beneficia más, así que es momento de mejorar y aprender. Soy el primero que me pongo deberes por este fin de semana para ser más competitivo en Portimao”.

