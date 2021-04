Alex Rins “4º era lo máximo que podía conseguir”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Alex Rins se despidió del Gran Premio de Doha en la 4ª posición. El circuito de Losail le ha sido esquivo al de Suzuki en las dos carreras celebradas en ese escenario.

A pesar de ello se va contento con la actuación de hoy, si bien no hubiese firmado por los puntos que ha conseguido en las dos carreras. Esperaba haber obtenido un mayor botín de puntos, siendo algo más que 5º en el campeonato.

“Ha llegado un punto en el que he visto que no podría escaparme y me he quedado detrás gestionando la goma”, comentaba el de Barcelona cuando explicaba su carrera. Sin embargo, el tratar bien las gomas no le ha permitido terminar en el podio porque “pasar a las Ducati era imposible”.

Esa dificultad de superar a las Ducati le ha hecho entender que tenía que dar por buena su posición “4º era lo máximo que podía conseguir, pero podía haberme escapado si llego a pasar a [Jorge] Martín, pero no sé si hubiese ganado”.

También ha adelantado que en Suzuki están trabajando para disponer del dispositivo que a la salida de las curvas baja el tren trasero, tal y como ya tienen Yamaha y Ducati, y que mejora la aceleración. De esa manera dispondrán de más armas para enfrentarse a Yamaha y Ducati.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: