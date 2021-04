Álex Rins: “Estoy preparado para el sábado y la carrera”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Álex Rins ha terminado la FP2 del Gran Premio de Doha en octava posición, lo que presumiblemente le permitirá pasar directamente a la Q2 debido que la FP3 se disputa con unas condiciones de pista que hace muy poco factible mejorar el tiempo de la segunda sesión de entrenamientos libres. El 42 ha conseguido un crono de 1:53.713, justo por detrás de Franco Morbidelli y delante de Maverick Viñales. (Puedes ver el resultado de la sesión AQUÍ)

El piloto de Barcelona se ha mostrado satisfecho con la jornada a pesar de que no se ha sentido plenamente cómodo con las condiciones del trazado: “Ha sido un día positivo. Nos ha costado un poco encontrar el grip con neumático nuevo, me costaba rodar fácil a la hora de hacer el tiempo y aprovechar el neumático trasero. Ha sido una sesión un poco complicada. Cuando hemos puesto neumático nuevo, en el primer neumático, sabía que no era suficiente, que tenía que apretar un poquito más. He hecho ese tiempo cometiendo un poco de fallos, así que estaba confiado de que podía mejorarlo. Sinceramente pensaba que lo iba a mejorar más, pero las condiciones de pista no eran las óptimas, al menos para nosotros”.

A pesar de no haberse sentido 100% cómodo durante la sesión, el de Suzuki cree que tiene un ritmo competitivo de cara a la carrera, lo que le hace estar confiado para el domingo. “La verdad es que hablando en modalidad carrera, hemos empezado el FP2 con unos neumáticos usados del FP1 y la verdad es que me he encontrado muy cómodo [con los neumáticos], rodando en 1:55 bajo todo el rato. Así que estoy preparado para mañana y para el día de la carrera”.

Precisamente respecto al domingo, Rins cree que los pilotos que tuvieron buen ritmo en el pasado gran premio repetirán en esta carrera, pero habrán más pilotos que se muestren competitivos: “La situación está más apretada que la semana pasada para entrar en la Q2. A nivel de ritmo, no lo sé. Prácticamente todo el mundo ha comenzado con neumáticos nuevos, han ido muy rápidos y han tenido un ritmo muy bueno, pero al final la clave es clasificar bien y hacer una buena salida. Sabemos más o menos quien puede tener ritmo. Por supuesto habrán caras nuevas. Yo creo que si Jorge Martín hace una buena salida, en vez de aguantar cinco vueltas como aguantó, tal vez aguante 10. U otros pilotos. Pero nosotros estamos bien, estamos trabajando bien, así que contento con el trabajo hecho” sentenciaba ante los periodistas.

La clasificación del 42 contrasta con la de su compañero de equipo que no ha podido entrar en el top 10, lo que presumiblemente le hará pasar por la Q1. Preguntado por los elementos que ha cambiado para clasificar mejor de lo que lo hacía el año anterior, Álex ha desvelado que no había ninguna receta mágica, sino que simplemente se dedica a apurar todo un poco más en clasificación: “No he cambiado mucho. Pruebo a darle un poquito más de gas, a encontrar un poco más de grip en la moto, a frenar un poco más tarde… No es que llevemos una puesta a punto diferente para ‘qualifyings’, para hacer una vuelta. La potencia es la misma que utilizamos durante la carrera, en el sentido de que la moto es la misma. Simplemente apuramos un poquito más, buscando un poquito más de riesgo. Nos falta por mejorar todavía porque aún estamos un poquito lejos, pero depende también del circuito en el que estemos”.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: