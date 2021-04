Joan Mir “Ser campeón te obliga a tener que demostrar que puedes ganar en cada carrera”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Joan Mir se encuentra con ganas de empezar este Gran Premio de Doha, que se volverá a disputar en el circuito de Losail.

Esas ganas vienen derivadas de la diferencia entre el resultado que obtuvo y el que quería haber conseguido. Según pudo comprobar, de haber clasificado mejor en parilla de salida, podría haber optado a la victoria.

Una clasificación que espera mejorar en este fin de semana, dado que el haber vuelto atrás en la configuración de su moto cree que podrá ayudarle a conseguir una mejor posición en las tandas clasificatorias. Para este nuevo gran premio aspira a entrar en la segunda o la tercera fila de la parrilla de salida.

Ese paso atrás no es más que la sustitución de una pieza nueva del tren delantero que, hasta el Warm Up del pasado domingo, había instalado tras los test de pretemporada. Al ver que sus sensaciones no eran las que esperaba, volvieron a montar la versión 2020 de la pieza y por arte de magia la sensación volvió, y también la remontada en carrera.

Incluso se plantea lanzar un ataque en la segunda mitad de carrera, a pesar de que nos reconoció que había llegado muy justo de grip a final de carrera. “Yo creo que en las últimas vueltas el grip era para todos más o menos igual”, por lo que cree que si consigue abrir hueco podrá gestionarlo hasta la bandera a cuadros.

Joan Mir también habló de lo que cambian las carreras siendo campeón, “ser campeón te obliga a tener que demostrar que puedes ganar en cada carrera”. Por lo que parece que sí, que ser campeón añade presión a quien es poseedor del título, pero parece que Joan Mir tiene claro como luchar por la victoria en la segunda carrera de Losail.

