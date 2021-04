Jorge Martín tras el podio: “He pilotado como un debutante”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Jorge Martín ha maravillado al paddock de MotoGP al lograr un podio en la carrera del Gran Premio de Doha, donde ha terminado tercero después de haber liderado la mayor parte de la carrera. El piloto madrileño ha hecho una buena salida desde la pole que consiguió el sábado y se ha mantenido en primera posición hasta pocas vueltas antes del final de la carrera. (Puedes consultar los resultados del Gran Premio AQUÍ)

El 89 había declarado el sábado que esperaba que le adelantasen muchos pilotos y que aprovecharía para estudiarlos y aprender de ellos en la que ha sido su segunda carrera de la categoría reina, pero su ritmo ha sido muy competitivo desde el principio y eso ha provocado que se mantuviera al frente tantas vueltas. Así lo ha explicado él mismo. “Estaba un poco nervioso, incluso un poco más que la semana anterior. Estar ahí, desde la pole, no es fácil. Si en el futuro consigo otra pole, y espero que así sea, también estaré nervioso, porque yo no pensaba que tendría ritmo para estar con los pilotos punteros, pero cada vuelta estaba más cerca del final y pensaba; otra, otra. Iba manteniendo un buen ritmo sin empujar demasiado, tratando de gestionar y aún así rodaba en 55’2, 55’1 55’4… Así que en cuanto a ritmo era fantástico y por eso iba delante, así que muy contento. Aunque estaba un poco nervioso, he podido controlarlo bien” explicaba a los periodistas en la rueda de prensa.

A pesar de la solvencia con la que se le ha visto liderar la carrera sin notársele forzado en ningún momento, el piloto del Pramac Racing ha reconocido que la carrera no ha estado exenta de dificultades: “Ha sido una gran carrera. Difícil para mí, porque liderar 18 vueltas ha sido difícil, pero ha sido mejor para mí porque he podido controlar el ritmo y los neumáticos, ya que el fin de semana pasado tuve un poco de problema con esos. He sido capaz de mejorar mi concentración. También he sido capaz de gestionar mejor los neumáticos que es algo muy importante. Aún me falta un poco de velocidad, está claro porque cuando Fabio me adelantó estaba un poco al límite para seguirle, pero pensé que era el momento de empujar y engancharme a él para asegurar el podio”.

Su compañero de equipo, Johan Zarco, le ha adelantado durante la última vuelta relegando al español de la segunda a la tercera plaza, pero Jorge no ha querido intentar devolverle la maniobra por tratarse de su compañero de equipo: “Al final ha sido una lástima perder el segundo puesto, pero me siento feliz porque cuando vi a Zarco no quise arriesgar una caída porque hubiera sido un desastre. El tiene un rol distinto en el equipo, tiene que luchar por el campeonato, pero traté de mantener el podio y cerrar la puerta. El tercer puesto es increíble. Después de una pretemporada tan breve de MotoGP, he tenido la oportunidad de estar en el podio, así que estoy muy satisfecho”.

Ante la solidez de su pilotaje, se le ha preguntado si se había olvidado de su discurso del día anterior de pilotar como un debutante, pero el piloto del Pramac Racing ha defendido que la suya ha sido una carrera de ‘rookie’ por todo lo que ha aprendido durante las 22 vueltas: “Creo que he pilotado como un debutante. A pesar de que he hecho una carrera bastante madura, estaba tratando de no empujar demasiado y conservar los neumáticos. La primera vuelta sin empujar demasiado he hecho 1:55’2 y he visto que era suficiente, así que intenté mantener el ritmo en lo posible. Aprendí a gestionar la concentración, la conservación del neumático. Y también no es fácil el tema del depósito lleno con nuestra moto porque es un poco pesada, pero he aprendido muchísimo de mí mismo ganando confianza para el futuro”.

En tan solo su segunda carrera en la categoría ya se ha codeado con los más rápidos y ha alcanzado el podio, demostrando una capacidad de adaptación solo vista en las grandes estrellas de este deporte. Por su parte, Martín lo ha achacado a la buena sintonía que ha tenido desde el primer día con la montura: “Con la Ducati desde los test me sentía muy bien. No era competitivo, porque estaba a un segundo de los más rápidos, pero cada día iba mejorando. De 1’2 segundos, a un segundo, a 0’8… y ahora estoy en el podio. Creo que esta Ducati es la mejor moto que he pilotado nunca, porque te permite empujar a tope. Puedes llevarla al límite de una manera increíble. Puedes frenar muy tarde, puedes girar súper rápido… la verdad es que disfruto de este momento, disfruto de mi estilo de pilotaje con esta moto”.

Cuando se le ha preguntado si se había planteado luchar por la victoria durante la carrera, el 89 ha reconocido que lo ha pensado fugazmente, pero que lo importante era asegurar un buen resultado: “Durante la carrera, al principio esperaba que me adelantasen muchos pilotos, pero después de 10 vueltas vi que podía mantener el ritmo y estar en cabeza. Pero a falta de cinco vueltas, escuché el ruido de una moto muy cerca y no sabía quien era, aunque era Fabio. En ese momento he pensado que a lo mejor tenía la posibilidad de ir a por la victoria, pero el podio también era suficientemente bueno. Así que cuando me adelantó Fabio, traté de engancharme a él para mantener las posibilidades de lograr un podio”.

Después de un inicio de temporada tan fulgurante, el madrileño ha querido mantener los pies en el suelo y ha asegurado que su planteamiento para la temporada sigue siendo el mismo que antes de conseguir el podio: “Me siento bastante confiado. Puede pasar cualquier cosas en la competición. Hoy puedes ganar o puedes acabar el 15. Lo importante es que trabajamos bien como equipo, nos centramos mucho cada fin de semana y tenemos que ir dando pasos hacia delante tratando de entender cada paso que damos. Por supuesto que no esperaba conseguir la pole ni conseguir un podio en mi segunda carrera. Mi objetivo continua siendo el mismo; quiero estar en el top 10”.

