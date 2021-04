Jorge Martín “Puede que haga un podio esta temporada”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Jorge Martín ha conseguido situarse en la 5ª posición al final del día, cuando se combinan los tiempos de los dos primeros entrenos libres del Gran Premio de Doha.

Su estado de ánimo era de satisfacción y de la convicción de aquél que está encontrando una progresión sólida en el aprendizaje que está haciendo, “no esperaba estar el 5º, pero sí estar en la Q2“. Dejando claro así que ha superado sus propias expectativas.

Hay que tener en cuenta que, tratándose de un rookie, la mejora de sus resultados está llegando más por su mejoría en el pilotaje que por los cambios que se hagan sobre la moto. De hecho ha confirmado que no ha habido modificaciones en la Ducati que pilota.

Su objetivo en la carrera, para consolidar esa progresión, se centrará en conseguir ser lo más constante posible en todas las vueltas y sin importar el resultado de la posición final.

Los resultados que está obteniendo y la mejoría que está sintiendo le hacen subir el listón de lo que puede esperar en su temporada de debut, y ahora ya no se cierra a subir al cajón. “Has de conocer tus posibilidades y conocer la moto, y puede que haga un podio esta temporada“.

Para confirmar eso también dijo que está compitiendo contra pilotos con los que ya ha compartido pista en el pasado, como Francesco Bagnaia o Fabio Quartararo. “He corrido con Pecco Bagnaia y con Fabio Quartararo y yo no soy menos, estoy en MotoGP porque me lo he ganado“.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: