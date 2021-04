Maverick Viñales “A la moto no hay que pedirle más”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Maverick Viñales cerró su participación en el Gran Premio de Doha en 5ª posición, en el circuito de Losail que le vio triunfar hace una semana.

El resultado no ha sido tan malo para el de Roses, dado que la salida que ha hecho hoy no ha sido buena, y aunque no tenía el mismo grip que la carrera anterior para hacer los adelantamientos ha dicho que “a la moto no hay que pedirle más“.

En esta ocasión el piloto se ha puesto en el centro para asumir que las mejoras deben venir de su parte. Aseguró que con una salida normal, en que no perdiese tantas plazas, el resultado de la carrera habría sido completamente diferente.

Tanto es así que aseguró que tenía el podio a tiro. “A final de carrera era capaz de rodar en 55 bajos“, únicamente ha perdido el podio por tener que irse largo para no tocar a Jorge Martín y “cuando cometes un error hace que te pase otro piloto“.

Se siente confiado por el potencial de la moto, pero por el momento no quiere lanzar las campanas al vuelo. “En Portimao veremos dónde estamos, porque aquí hemos rodado tanto que todos somos rápidos“.

