Viñales: “Quiero ser la primera no Ducati en la primera curva”

Maverick Viñales ha terminado el primer día de entrenamientos libres del Gran Premio de Doha en la novena posición con un crono de 1:53.872 (Puedes ver los resultados del día AQUÍ).

A pesar de la discreta posición que presumiblemente le garantiza el paso a la Q2, el piloto de Roses se ha mostrado muy satisfecho con el desarrollo del día y confiado de cara a la segunda carrera que se disputará en el circuito de Losail. Su trabajo se ha centrado de cara a la carrera y a quitarse de encima los neumáticos ‘preheated’ o precalentados que tenía para poder disponer de las mejores unidades de cara a la FP4 y la clasificación del sábado.

“Cuando calientas y enfrías un neumático se vuelve más duro automáticamente y el grip no es el mismo. Hoy sinceramente me ha pasado a mí, el grip no era el mismo, pero tampoco era un desastre. La verdad es que creo que esta carrera todos tenemos dos neumáticos blandos, o medios, o duros, precalentados y hoy los hemos tenido que sacar. Porque si no, después, los usas en la FP4, lo pones y no funciona y ya te pones nervioso. Piensas ¡esto no funciona! ¿Qué está pasando? Ya empiezas a tocar la moto, a mover de aquí para allí… Y después en el qualifying cuando pones la goma buena, va”, explicaba el 12 ante la pregunta de los periodistas.

Por eso el piloto de la marca de los tres diapasones ha planteado el día de trabajo para liberar el sábado de tareas pendientes que le permitan dar el máximo en clasificación y salir lo más adelante posible en la parrilla de salida y poder establecer su ritmo de carrera durante la FP4: “Hoy nos lo hemos tomado con calma, sabíamos que teníamos dos preheated. Nuestro objetivo era pasar a la Q2, lo hemos conseguido, y mañana nos vamos a concentrar para trabajar bien y sobre todo con neumático blando totalmente nuevo”.

Precisamente la clave para el piloto español reside en mejorar la estrategia de la carrera anterior y poder luchar nuevamente por la victoria, ya que espera que esta carrera se desarrolle de forma distinta a la anterior. “En la carrera pasada creo que apretamos en el momento adecuado. Vimos que las Ducati estaban reduciendo el ritmo y nosotros aumentamos el ritmo. Pero seguro que al ser dos carreras seguidas, no serán iguales. Necesitaremos usar una estrategia diferente. Veremos, pero es muy difícil llegar primeros a la primera curva, porque hemos visto que las Ducati son alucinantes en la salida. En cualquier caso intentaremos hacer algo diferente. Pero todo depende de las primeras vueltas y entonces veremos” reconocía ante la pregunta de Motoracenation.

La estrategia del piloto catalán se centrará en tratar de alcanzar la cabeza de carrera antes y poder así gestionar mejor el consumo de neumáticos que en la carrera anterior. “Nuestro objetivo es ser la primera no Ducati en la primera curva. Veremos si lo podemos conseguir y esta vez intentaré apretar antes. Porque es muy importante abrir un hueco si es posible o por lo menos llegar antes a las posiciones delanteras para intentar gestionar mejor el neumático, porque la carrera pasada fui rápido todo el tiempo y no gestioné muy bien el neumático, así que creo que cuanto antes llegues delante, mejor puedes gestionar el neumático, así que es lo que intentaremos”, concluía en la rueda de prensa.

