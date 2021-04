Pol Espargaró se queja de la inconsistencia en sus neumáticos

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Pol Espargaró se mostró absolutamente contrariado con su rendimiento en el sábado del Gran Premio de Doha. Se ha estado quejando de la inconsistencia, que no sabe si atribuir a los neumáticos o al hecho de que no los estén interpretando correctamente. La carrera, para él, será una incógnita.

“Lo que más me molesta es no controlar la situación. No controlo la situación“, ha comentado el de Granollers cuando explicaba que el neumático que le ha fallado no era de los precalentados.

“He puesto la segunda goma y he hecho 54,4 pero mis referencias han cambiado. No esperaba cómo la moto reaccionó con el segundo neumático“.

En cualquier caso, para el menor de los Espargaró, hay que tratar de entender bien el problema, ya que las motos de Ducati no se encuentran con esa inconsistencia. “Tenemos que entender por qué Ducati puede mejorar dos segundos en la clasificación y nosotros no“.

“Que cambie tanto de una sesión a otra, o de un neumático a otro, me complica entender cuál es el paquete estándar, o el grip normal, o un punto desde el que empezar“. Añadía que cuando no tienes estabilidad en los neumáticos no se puede tener un buen setup de la moto.

Tanta es la diferencia del funcionamiento de los neumáticos que puede llegar a tener una diferencia en el punto de frenada que supere los 30 metros, y que cuando pone el que funciona no está preparado para ello. Frenar tarde se basa en referencias que, según los problemas que cuenta, los Michelin no le están permitiendo tener.

