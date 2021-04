Valentino Rossi iguala su peor clasificación pero no busca excusas

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Valentino Rossi ha firmado una de sus peores clasificaciones de los últimos años en el Gran Premio de Doha de MotoGP. El piloto italiano ha finalizado la Q1 en penúltima posición, lo que hará que comience la carrera desde la vigésimo primera posición de la parrilla de un total de veintidós pilotos, solo por delante de la Aprilia de Lorenzo Savadori. (Puedes consultar los resultados del día AQUÍ)

El 46 iguala así su peor clasificación en una carrera de MotoGP, cuando en el Gran Premio de Alemania de 2011 clasificó penúltimo ocupando la décimo sexta posición de un total de 17 pilotos. Entonces estaba en su primer año en Ducati de un total de dos temporadas en las que los resultados nunca terminaron de llegar. Preguntado por si la de Doha ha sido su peor clasificación, Valentino comentaba lo siguiente: “Para mí no ha sido mi peor clasificación, creo que las hice peores con la Ducati” comentaba el de Tavullia entre risas con los periodistas, aunque en realidad tan solo una vez acabó igual de retrasado con la marca italiana y nunca peor.

Al igual que el día anterior, el mayor problema para Rossi ha sido el agarre en aceleración del neumático trasero. “Ha sido un día muy complicado porque no he sido fuerte en ningún momento. Hemos intentado mejorar las sensaciones con la moto, con el tren posterior, pero he sufrido mucho. Me falta agarre en aceleración y tras unas vueltas en cualquier caso, he sufrido mucho y mi ritmo es malo. Incluso en el qualifying, con el neumático nuevo en ningún momento he tenido la sensación de ser suficientemente rápido”, reconocía en la rueda de prensa.

El resultado del piloto de Tavullia contrasta con la buena clasificación que consiguió una semana antes en el Gran Premio de Qatar, cuando consiguió finalizar los entrenamiento clasificatorios en cuarta posición. Tan solo una semana más tarde y en el mismo circuito, nada ha funcionado para el 46. “La semana pasada con gomas nuevas fui rápido, pero aunque hemos intentado hacer mejoras no soy suficientemente rápido” admitía resignado.

Si el viernes de entrenamientos libres fue complicado para el italiano, todo parece haber ido a peor en los clasificatorios del sábado: “He tenido muchísimos problemas. En la FP3 con el neumático duro, había muchísimo viento y mucha arena en la pista, unas condiciones muy complicadas y mi tiempo por vuelta era un poco más lento que en la tarde [en el FP4 y la Q1], pero similar. En la tarde, cuando he puesto la goma blanda, por algún motivo he estresado mucho el neumático y no he podido apretar. Además he tenido muchas vibraciones porque parece que el neumático se ha sobrecalentado y no he podido ser rápido”.

Sin embargo el nueve veces campeón del mundo no busca excusas en factores externos como los neumáticos, por más que sean el origen de su bajo rendimiento: “Catar siempre es así con los neumáticos, también durante los últimos años. Pruebas muchas combinaciones de neumáticos, pero al final la elección para todo el mundo es blando-blando. No creo que necesite un neumático más duro, porque las ruedas son iguales para todos. Así que si el resto de pilotos son capaces de ir rápido con estos neumáticos, nosotros tenemos que conseguirlo también, no es problema de los neumáticos”.

Valentino augura una carrera muy complicada en la que no se hace falsas ilusiones, pero no pierde la esperanza de maximizar su rendimiento y al menos escapar de las últimas posiciones: “Para la carrera será muy difícil porque saldré desde atrás, pero especialmente tendré muchos problemas porque mi ritmo es lento. Así que intentaré estar con el grupo de los pilotos que tengo en frente. En la carrera de la semana pasada más o menos todo el mundo tenía el mismo ritmo en el grupo, así que intentaré estar con ellos y veremos qué pasa”.

