Pol Espargaró aún tiene margen de mejora en las qualy “Sólo he hecho 12 time attack con esta moto”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Pol Espargaró se marcó un objetivo más alto para esta segunda carrera en el circuito de Losail, la que corresponderá al Gran Premio de Doha.

Después de haber acumulado la experiencia de la primera carrera, en donde terminó a menos de 6 segundos del ganador, afirmó haberse sentido dolido por no haber sido más ambicioso al apagarse los semáforos.

Según nos contó, estaba con la mente muy abierta para adaptarse a cualquier situación que pudiese plantearse, pero sin tener un objetivo que perseguir. Le dolió no haber sido más ambicioso ya que, por ritmo, podía haber estado con el grupo delantero.

Es por eso que se marca un objetivo importante para esta segunda carrera en el circuito de Losail: “es imperativo que termine en el top5”. Para ello sabe que tiene que mejorar la clasificación en la Q2, que espera conseguir hacerlo con el paso de las carreras.

“Sólo he hecho 12 time attack con esta moto”, haciendo referencia a la falta de experiencia sobre la Honda. También espera corregir otro problema que tiene con la nueva moto, y es conseguir un procedimiento de salida con la electrónica de la HRC.

“Son 4 botones, y cuando activas uno has de tener cuidado de no desactivar otro. No es sencillo”, hay que contar que además de la electrónica han de llegar a parrilla habiendo calentado frenos y, ahora, además han de bloquear los trenes trasero y delantero con el dispositivo de salida.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: