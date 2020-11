Aleix Espargaró: “Hemos mejorado, pero no es suficiente”

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Aleix Espargaró ha terminado el FP2 en tercera posición, solo a 2 décimas del mejor tiempo marcado por Johan Zarco, aunque bien es cierto que hasta 18 pilotos han rodado en una franja de 1 segundo de diferencia.

Aleix, que se siente fuerte desde las últimas 4 pruebas celebradas, se quejaba amargamente sobre el tiempo extra ofrecido en las sesiones de entrenamientos: “Cuando vi el schedule de Dorna no me puse muy contento, porque no me parecía muy justo. Al final, si tienes las ventajas que tiene Aprilia con las concesiones de poder venir aquí a hacer un test y después llegamos el viernes y tenemos dos horas y media de sesión, se pierde la ventaja y el esfuerzo que hizo Aprilia en traernos a mí y al test team. Esta mañana en el FP1 sí que tenía algo de ventaja, pero en el FP2 se han igualado las fuerzas”.

Tras las pruebas realizadas durante los libres, tanto con goma blanda como con la dura, se siente competitivo, a pesar del poco grip y la alta degradación de los neumáticos. Las expectativas de cara a mañana las sitúa en conseguir una primera o segunda fila, siempre y cuando den con la tecla para controlar la degradación y el agarre del neumático, dejando en un segundo plano el rendimiento del motor, algo que no considera tan importante en este circuito.

Preguntado sobre la posibilidad de tener a Joe Roberts como compañero de equipo Aleix explica que “lo he dicho muchas veces, al final lo mejor para Aprilia hubiese sido un piloto con experiencia en MotoGP, porque el proyecto está en un punto en el que tenemos que seguir mejorando, pero visto el desastre ocurrido con Iannone ha sido muy difícil buscar una pieza top dentro del Mundial de MotoGP, así que si viene un piloto joven de Moto2, como por ejemplo Joe, que está mejorando mucho y que puede tener velocidad, sería una buena opción”.

