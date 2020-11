Enea Bastianini gana el título de Moto2 y Remy Gardner debuta en la victoria

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Hubo que esperar hasta la última carrera para ver decidirse el título de campeón del mundo de la categoría intermedia del Campeonato del Mundo de MotoGP. Enea Bastianini se hizo con el título tras finalizar la carrera en quinta posición, ponía así broche de oro a la complicada temporada 2020.

Otro que estuvo de celebración en este domingo de carreras del Gran Premio de Portugal fue Remy Gardner, que consiguió su primera victoria en Moto2, un triunfo que quedó eclipsado por la consecución del título, pero que sin duda es un gran motivo de celebración para el australiano. En el podio estuvo acompañado por Luca Marini, que se convirtió en subcampeón del mundo de Moto2 y por Sam Lowes, que esquedó tercero en el campeonato. Cabría destacar la heroica actuación del británico que está lesionado.

Tras la carrera de infarto que nos regaló la categoría de Moto3 era el turno de Moto2 para decidir en esta última carrera del año 2020 al campeón del mundo. Llegaban pilotos de la talla de Enea Bastianini, Sam Lowes, Luca Marini y Marco Bezzecchi con posibilidades de salir de Portimao con el título de categoría intermedia.

La salida de Moto2 en Portimao comenzó con la espectacular arrancadade Enea Bastianini y Luca Marini, que se colocaban segundo y tercero respectivamente. Fue un comienzo accidentado, pues Nicolò Bulega se toco ccon Fabio Di Giannantonio al inicio de la prueba. Remy Gardner, que partía desde la pole conseguí en el inicio de la carrera mantener ese liderato, por delante de los dos contendientes al título.

Sam Lowes, por su parte se colocó quinto pese a que llegaba a Portimao con una importante lesión en la mano, que le hizo tener mucho dolor durante todo el fin de semana, que provocó que durante el fin de semana sufriera de sobremanera sobre su moto.

El inicio de la prueba estuvo marcado por la penalización a Arón Canet, que fue condenado a una doble long lap por haberse saltado la salida. Este castigo ponía en peligro la consecución del título de rookie del año para el valenciano. Poco más tarde Garzó se caía y eso convertía a Canet en rookie del año 2020 en Moto2.

Mientras tanto, Gardner seguía al frente de la carrera abriendo hueco con los demás, Luca Marini se colocaba segundo y Sam Lowes tercero tras haber conseguido pasar a un Enea Bastianini, que parecía tenerlas todas consigo para hacerse con el título de capeón del mundo de Moto2.

Gardner había abierto un gran hueco respecto a Marini, pero el italiano consiguió darle caza y en la vuelta número ocho el hermano de Valentino Rossi se puso al frente de la carrera. No fue el único que pasó al australiano, Sam Lowes conseguía pasar a Gardner en ese momento y quedaba relegado a la tercera posición. No fue la última posición que perdió Gardner y Augusto Fernández también logró adelantarle por la tercera posición. Más tarde el australiano se la devolvía para recuperar la posición de podio y no contento con eo también logró pasar a Lowes, que rodaba segundo.

En lo que respecta a la lucha por el título, Enea Bastianini se situaba sexto, siendo el último clasificado de los aspirantes al título, pero lo cierto es que era el piloto que tenía más posibilidades de ser campeón. Una de las peleas más interesantes fue precisamente protagonizada por el italiano: la lucha por la sexta posición entre Jorge Martín y Enea Bastianini. Finalmente el español sufrió un incidente y el italiano consiguió mantener ese sexto puesto de una forma más cómoda.

La carrera entraba en sus últimos giros y Marini seguía liderando, por delante de Remy Gardner. Cabría destacar que el australiano había conseguido aumentar su ritmo y eso unido a un incidente sufrido por el italiano propició que Gardner se pegara a Marini para disputarle la victoria. Fue a falta de dos vueltas cuando se vio un cambio de líder, Gardner conseguía dar caza a Marini y se ponía líder de la prueba, beneficiando a Enea Bastianini, que ya casi podía tocar el título con la yema de los dedos.

Resultado de la carrera de Moto2 en el Gran Premio de Portugal

Pos. Piloto País Equipo Moto Tiempo/Diferencia 1 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex 39’35.476 2 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 1.609 3 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 3.813 4 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 8.437 5 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 8.646 6 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 8.899 7 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 8.956 8 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 9.568 9 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 10.367 10 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 11.084 11 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 11.199 12 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 16.864 13 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 16.998 14 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex 18.550 15 Aron CANET SPA Pull&Bear Aspar Team Moto2 Speed Up 20.169 16 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 22.918 17 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 27.141 18 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 27.303 19 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 27.340 20 Dominique AEGERTER SWI NTS RW Racing GP NTS 44.924 21 Hafizh SYAHRIN MAL Pull&Bear Aspar Team Moto2 Speed Up 51.163 No Clasificado Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team Kalex Jorge NAVARRO SPA BETA Tools Speed Up Speed Up Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex Fabio DI GIANNANTONIO ITA BETA Tools Speed Up Speed Up Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: